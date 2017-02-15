А400М. Чехия и Швейцария могут арендовать немецкие самолеты



Тактический транспортный самолет А400М ВВС Германии

Источник: Flightglobal Тактический транспортный самолет А400М ВВС ГерманииИсточник: Flightglobal

Вооруженные силы Чешской Республики и Швейцарии могут арендовать военно-транспортные самолеты А400М из состава ВВС Германии.

Это сообщение сделало министерство обороны Чехии и в настоящее время предложение ждет одобрения Берлина. Ответ может быть получен в ближайшие недели или месяцы, сообщил местным СМИ представитель военного ведомства Петр Медек (Petr Medek).

Чехия изучает возможность приобретения транспортных самолетов Lockheed Martin C-130 Hercules и Embraer KC-390 в качестве своего постоянного актива. В настоящее время транспортная авиация страны имеет парк из 17 самолетов, в том числе Як-40 советской эпохи.