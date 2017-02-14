Арктический вертолет - не только для военных



Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА

Источник: http://www.uuaz.ru/ Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВАИсточник: http://www.uuaz.ru/

Новейшие технические решения, реализованные на арктическом военном вертолете Ми-8АМТШ-ВА могут быть использованы на вертолетах гражданского назначения, - рассказали "Эксперт Online" в холдинге "Вертолеты России". Пока их продолжают испытывать в арктических широтах.

Как ожидается, именно гражданская версия новой модели "арктического" вертолета будет востребована для экспорта. Потенциальные заказчики гражданской версии - как у нас, так и за рубежом - это компании и организации, работающие в зоне Арктики. Прежде всего, нефтегазового сектора, геологоразведки, транспорта и др.

Что нового?

Как сообщили "Эксперт Online" в пресс-службе холдинга, на вертолете Ми-8АМТШ-ВА установлена не имеющая аналогов система оперативного запуска двигателей при температурах до минус 60°С при безангарном базировании машины. Система работает от вспомогательной силовой установки ТА-14. Грузовая кабина вертолета оснащена специальной теплоизоляцией, системой обогрева, средствами для разогрева горячих пайков и воды, теплоизоляционными шторами. Для полетов в условиях безориентирной местности и полярной ночи на машине установлено новейшее навигационное и радиооборудование, в том числе цифровой автопилот и инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов. В машине используются устойчивые к низким температурам тефлоновые шланги - в масляной, топливной и гидро системах.

Вертолет оснащен мощными двигателями ВК-2500 петербургского завода АО "Климов", - ведущего российского разработчика газотурбинных двигателей, входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию ( "ОДК") "ОБОРОНПРОМа". Они, в частности, обеспечивают высокий уровень безопасности полетов над водой. Двигатели "Климова" позволяют продолжать полет даже при отказе одного из двигателей, а при необходимости осуществить набор высоты. Испытаниями подтверждена дальность полета при установке дополнительных топливных баков - более 1400 километров.

Для экипажа предусмотрены морские спасательные костюмы, удерживающие на плаву не менее 12 часов. Вертолет укомплектован коллективными и индивидуальными средствами спасения, в т. ч. спасательными плотами и аппаратурой для поиска терпящих бедствие. Высокая заметность средств спасения при аварии (даже при низком уровне освещенности) обеспечивается цветографической схемой окраски и благодаря использованию многослойного светоотражающего покрытия.

В рамках исполнения государственного оборонного заказа холдинг уже поставил несколько арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА ВКС Минобороны. А в ноябре прошлого года Улан-Удэнский авиационный завод изготовил первый Ми-8АМТШ-ВА для морской авиации ВМФ.

На гражданке

Как проинформировал производитель, часть конструктивных решений, реализованных в "арктическом" вертолете Ми-8АМТШ-ВА, уже используется - в гражданских версиях вертолета Ми-8АМТ. Так, в конце 2016 года "Вертолеты России" изготовили два таких вертолета для авиационного подразделения компании "Роснефть". В состав их бортового оборудования впервые был включен пилотажный комплекс ПКВ-8 (цифровой автопилот), позволяющий выполнять полет по заданному маршруту, заход на посадку и зависание в автоматическом режиме. Вспомогательная силовая установка ТА-14 обеспечивала расширенный температурный диапазон эксплуатации.

Вертолеты были оснащены дублированной многофункциональной системой навигации и метеорадиолокатором, выдающим метеообстановку в горизонтальной и в вертикальной развертках. Был также расширен состав систем и оборудования, повышающих безопасность полетов: на вертолетах установлены прямоугольные выдавливаемые иллюминаторы и система аварийного приводнения, которая позволяет долго оставаться на плаву, предусмотрены спасательные плоты для экипажа и пассажиров.

Ирина Федотова