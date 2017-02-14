Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Компания «RT LTA системз» предлагает Индии аэростатную систему наблюдения «Скайстар-180»

15.02.2017 ЦАМТО 378 0
0
Понравилась новость?
 0
Аэростат Skystar 180
Израильский аэростат Skystar 180
Источник: А. Катиб / Getty Images

ЦАМТО, 14 февраля. Израильская компания «RT LTA системз» (RT LTA Systems Ltd), являющаяся одним из ведущих производителей аэростатов, сообщила, что недавно дважды продемонстрировала Погранвойскам Индии аэростатную систему наблюдения «Скайстар-180», общий налет которой превысил 1 млн. часов.

Одна демонстрация была проведена в штабе Пограничных войск в Дели, а вторая – в неназванном пограничном районе Индии.


В ходе выставки «Аэро Индия 2017» «RT LTA системз» демонстрирует модель аэростатной системы «Скайстар-180».


По оценке главного исполнительного директора «RT LTA системз» Рами Шмуэли (Rami Shmueli), аэростатные системы являются наиболее рентабельной разведывательной системой по сравнению с пилотируемой авиацией и БЛА.


Израильская компания характеризует свой продукт как мобильный малоразмерный аэростат, предназначенный для сбора информации, наблюдения и разведки на средней дальности. Система обеспечивает обзор территории в радиусе 15 км. «Скайстар-180» может применяться на суше и на море. Расчет комплекса – два человека. Заправленный гелием аэростат может нести электрооптическую/инфракрасную полезную нагрузку массой до 20 кг для ведения круглосуточного наблюдения на высотах до 300 м (1500 футов) при ветре скоростью до 40 узлов. Продолжительность непрерывного полета аэростата составляет до 72 ч, после чего он должен быть дозаправлен гелием. Процесс занимает 20 мин.


По заявлению «RT LTA системз», аэростат «Скайстар-180» уже применялся в ходе крупных общественных мероприятий, включая зимние Олимпийские Игры 2010 года в Канаде и чемпионат мира по футболу 2014 года в Бразилии.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Израиль
Индия
Канада
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 15.02 10:06
  • 1
ВВС Украины планируется пополнить в 2017 году 60 самолетами
  • 15.02 10:04
  • 23
Специалисты ФГУП «ЦАГИ» представили достижения в области исследований винтокрылых летательных аппаратов
  • 15.02 10:04
  • 1
Американский ответ «Армате»
  • 15.02 09:58
  • 16
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 15.02 09:55
  • 1
Портфель оборонных заказов Индии в РФ превысил $4 млрд
  • 15.02 09:55
  • 2
ВМС Италии заложила линейку ракетных сторожевиков
  • 15.02 09:52
  • 2
Путин доказывает, что мы просто обязаны увеличить оборонный бюджет! (Reflex, Чехия)
  • 15.02 09:51
  • 3
Кто посылает белорусских экспертов воевать против России и Беларуси на стороне НАТО?
  • 15.02 09:49
  • 3
РФ и Индия парафировали проект контракта на ОКР по истребителю пятого поколения
  • 15.02 09:38
  • 1
Ядерные дубинки снова в моде: США изучают схемы противодействия России
  • 15.02 09:38
  • 1
Китайский авианосец вооружается катапультами
  • 15.02 09:37
  • 1
ПВО в четвертом поколении
  • 15.02 09:31
  • 1
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 15.02 09:25
  • 3474
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.02 09:14
  • 31
Новейший робот "Нахлебник" с четырехствольным пулеметом
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  