Компания «RT LTA системз» предлагает Индии аэростатную систему наблюдения «Скайстар-180»



Израильский аэростат Skystar 180

Источник: А. Катиб / Getty Images Израильский аэростат Skystar 180Источник: А. Катиб / Getty Images

ЦАМТО, 14 февраля. Израильская компания «RT LTA системз» (RT LTA Systems Ltd), являющаяся одним из ведущих производителей аэростатов, сообщила, что недавно дважды продемонстрировала Погранвойскам Индии аэростатную систему наблюдения «Скайстар-180», общий налет которой превысил 1 млн. часов.

Одна демонстрация была проведена в штабе Пограничных войск в Дели, а вторая – в неназванном пограничном районе Индии.

В ходе выставки «Аэро Индия 2017» «RT LTA системз» демонстрирует модель аэростатной системы «Скайстар-180».

По оценке главного исполнительного директора «RT LTA системз» Рами Шмуэли (Rami Shmueli), аэростатные системы являются наиболее рентабельной разведывательной системой по сравнению с пилотируемой авиацией и БЛА.

Израильская компания характеризует свой продукт как мобильный малоразмерный аэростат, предназначенный для сбора информации, наблюдения и разведки на средней дальности. Система обеспечивает обзор территории в радиусе 15 км. «Скайстар-180» может применяться на суше и на море. Расчет комплекса – два человека. Заправленный гелием аэростат может нести электрооптическую/инфракрасную полезную нагрузку массой до 20 кг для ведения круглосуточного наблюдения на высотах до 300 м (1500 футов) при ветре скоростью до 40 узлов. Продолжительность непрерывного полета аэростата составляет до 72 ч, после чего он должен быть дозаправлен гелием. Процесс занимает 20 мин.

По заявлению «RT LTA системз», аэростат «Скайстар-180» уже применялся в ходе крупных общественных мероприятий, включая зимние Олимпийские Игры 2010 года в Канаде и чемпионат мира по футболу 2014 года в Бразилии.