«Дженерал дайнемикс» проведет модернизацию 141 ББМ LAV-3 ВС Канады



ББМ LAV-3 ББМ LAV-3

ЦАМТО, 14 февраля. Компания «Дженерал дайнемикс лэнд системз-Канада» (General Dynamics Land Systems-Canada) объявила о заключении с правительством Канады дополнительного контракта на проведение модернизации 141 легкой ББМ LAV-3 Вооруженных сил страны.

Стоимость контракта составляет 404 млн. кан. долл. Модернизация позволит улучшить характеристики и живучесть бронемашин, а также их готовность к использованию в боевой подготовке и применению в боевых операциях. Кроме того, парк ББМ LAV в единой конфигурации позволит снизить стоимость технического обслуживания.

Программа модернизации LAV-3 предполагает поставку бронемашин в новой конфигурации LAV 6.0. Проект модернизации разработан с использованием опыта применения бронетехники в Афганистане. В частности, работы включают оснащение машин ББМ двойным V-образным корпусом, дополнительной броней, улучшение ходовых качеств, замену бортовой электроники для обеспечения дальнейшего усовершенствования в перспективе.

Как сообщал ЦАМТО, базовое соглашение стоимостью 1,064 млрд. кан. долл. (1,052 млрд. долл., включая налоги), предусматривающее модернизацию 550 ББМ LAV-3, было заключено с компанией «Дженерал дайнемикс лэнд системз-Канада» в октябре 2011 года. Целью модернизации является продление срока эксплуатации до 2035 года, увеличение выживаемости, маневренности и огневой мощи LAV-3, что позволит им противостоять текущим и перспективным угрозам на поле боя. В ноябре 2012 года с «Дженерал дайнемикс» был подписан дополнительный контракт на проведение модернизации 66 ББМ. Стоимость этих работ оценивается в 151 млн. долл.