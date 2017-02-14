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Казахстанские броневики «Арлан»

15.02.2017 Военно-промышленный курьер 466 0
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БМ «Арлан»
Многоцелевая бронированная колесная машина «Арлан»
Источник: Пресс-служба Министерства обороны Казахстана

Боевые возможности новых казахстанских броневиков «Арлан» протестировали в зимних условиях.

Минобороны Казахстана опубликовало фото маневров. В рамках тест-драйва на полигоне «Шыгыс» военные совершили марш на бронемашинах по пересеченной заснеженной местности.

Был испытан в действии боевой модуль «САРП», которым вооружен «Арлан». Кроме того, броневик проверили на прочность, обстреляв из автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и крупнокалиберной винтовки ОСВ-96.

«Арлан» — это многоцелевая бронированная колесная машина с усиленной противоминной защитой. Броневик весом в 16 тонн развивает скорость до 100 км/ч и полностью адаптирован под суровые климатические условия эксплуатации в температурных режимах от -50 до +50 градусов Цельсия. Встроенная электронно-оптическая система боевого модуля, которым оснащен «Арлан», сочетает в себе тепловизионную камеру, камеру дневного видения, лазерный дальномер, что позволяет в любых погодных условиях, в ночное и дневное время вести наблюдение, разведку и прицельную стрельбу.

Первая партия таких броневиков была поставлена в Вооруженные силы Казахстана в 2016 году.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Продукция
ОСВ-96
СВД
Компании
Минoбороны РФ

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