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Роль атомного авианосца Charles de Gaulle в операциях французской армии на Ближнем Востоке

15.02.2017 bmpd.livejournal.com 242 0
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R 91 Charles de Gaulle
Ввод французского атомного авианосца R 91 Charles de Gaulle в сухой док Vauban № 1 докового комплекса Les Grands Bassins Vauban арсенала французского судостроительного объединения DCNS в Тулоне для прохождения второго среднего ремонта. 06.02.2017
Источник: ВМС Франции

Как пишет Michel Cabirol в статье «Sans le porte-avions Charles de Gaulle, la France perd une partie de sa force de frappe», опубликованной французской газетой «La Tribune», с началом ремонта атомного авианосца ВМС Франции Charles de Gaulle, который продлится 18 месяцев, Франция потеряет один из важнейших своих инструментов по проекции силы. Это важный козырь в ходе операций за рубежом, которые ведут французские вооруженные силы. Так, экипажи палубной авиации с авианосца принимали участие в большом числе операций в Ираке и Сирии в рамках операции "Chammal", к которой французская армия приступила 19 сентября 2014 года.


В ходе действий в небе Ирака и Сирии самолеты с авианосца выполняли следующие операции: разведка, удары по ранее разведанным объектам, поддержка сухопутных частей, управление и контроль воздушного пространства, заправка в воздухе. На авианосце базировалось 24 истребителя Dassault Rafale M и два самолета ДРЛО и управления Grumman E-2C Hawkeye.


C 1 сентября по 30 ноября 2016 года самолеты авианосной группы выполнили 414 вылетов в рамках операции Chammal. В то же время экипажи ВВС Франции с баз в Иордани и ОАЭ совершили 346 и 56 боевых вылетов соответственно. То есть всего было выполнено 846 вылетов.


До прибытия авианосца на театр боевых действий самолеты ВВС Франции в период с 1 июня по 31 августа 2016 года совершили с базы в Иордании 411 вылета и с базы в ОАЭ 101 вылет. То есть всего 512 вылетов (на 37% меньше). Но при этом было задействовано намного меньше самолетов – восемь истребителей Dassault Mirage 2000 и один противолодочный самолет Dassault Atlantique 2 (с 1 июня по 26 августа), затем шесть Rafale и один Atlantique 2 (с 27 августа по 19 сентября), действовавших с базы в Иордании. Шесть Rafale (с 1 июня по 19 сентября) и один заправщик Boeing КС-135 (с 30 июля по 26 августа) и самолет ДРЛО и управления Boeing E-3F (с 13 по 19 сентября). Все эти цифра показывают ту «добавочную стоимость»/, которую приносил Charles de Gaulle.

14.02.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Иордания
Ирак
ОАЭ
Сирия
Франция
Продукция
E2C
Mirage-2000
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Компании
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Проекты
Авианосец

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