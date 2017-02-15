Китайский авианосец вооружается катапультами



Полет cамолета J-15 над палубой «Ляонина». Источник: forum.keypublishing.com Полет cамолета J-15 над палубой «Ляонина». Источник: forum.keypublishing.com

Выбор сделан в пользу паровых

Китайские СМИ впервые обнародовали подробности, касающиеся строительства на верфях Шанхая третьего в стране авианосца. Согласно источникам гонконгской газеты South China Morning Post (SCMP), близким к руководству ВМФ КНР, авианосец будет оснащен паровой катапультой, а не взлетной рампой, как два его предшественника. Не исключено, что необходимые детальные данные для создания катапульты были получены китайскими военными при посещении крымского полигона НИТКА. По завершении строительства Китай будет обладать вторым по численности действующим авианосным флотом мира, что позволит ему более уверенно чувствовать себя в противостоянии с США.

О том, что в Китае будут построены два новых авианосца, стало известно еще в 2013 году, но до августа 2016 года какая-то информация была только о первом из них, Type001A. В августе на специализированных китайских сайтах стали появляться фотографии корпуса Type002, стоящего на шанхайских верфях компании Jiangnan Shipyard. В тот момент еще не было понятно, будет ли на корабле установлена паровая или электромагнитная катапульта. Этот вопрос принципиально важен, так как наличие электромагнитной катапульты указывало бы на то, что новый китайский авианосец будет иметь ядерную установку и по своему уровню будет сопоставим с новейшим американским авианосцем Gerald R. Ford. Как сообщили вчера SCMP близкие к руководству ВМФ КНР источники, с установкой ядерных двигателей на корабли у страны пока "есть проблемы".

Выяснилось, что новый авианосец будет оснащен как минимум тремя паровыми катапультами. Это стандартное оборудование американских кораблей такого класса, позволяющее запускать самолеты большого веса. Но для китайских ВМФ это будет значительным прорывом: и авианосец "Ляонин" (бывший советский авианесущий крейсер "Варяг"), и Type 001A оснащены всего лишь взлетной рампой. Она не обеспечивает подъем самолетов с максимальным взлетным весом, из-за чего китайские палубные истребители J-15 проводят пока тренировочные полеты либо с неполным топливным баком, либо без части вооружения. Использование паровой катапульты позволит эти проблемы устранить. "Некоторое время назад в сети появились снимки J-15 с измененной стойкой шасси, которые позволяют определить, что истребители могут быть запущены с катапульты",— сообщил "Ъ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин (именно за усиленную переднюю стойку осуществляется зацеп самолета катапультой при его разгоне).

Новый китайский авианосец будет иметь водоизмещение около 85 тыс. тонн. Его спуск на воду, по словам гонконгского военного эксперта Лян Голяна, произойдет не ранее 2021 года. Датой спуска на воду Type 001А называют 2017 год, но до его полноценного включения в боевые группы пройдет еще как минимум три-четыре года. Единственный действующий китайский авианосец "Ляонин" в настоящий момент используется сугубо как тренировочный и в боевых операциях участия не принимает. Последний его поход состоялся в конце декабря 2016 года, когда "Ляонин" впервые вышел в Тихий океан, пройдя, к неудовольствию Токио, между японскими островами Мияко и Окинава.

Василий Кашин также указал, что китайская паровая катапульта вполне могла быть создана при помощи советских технологий. "Образец советской экспериментальной катапульты для авианосцев был размещен на крымском полигоне НИТКА, и известно, что китайцы очень активно все там исследовали",— отметил в разговоре с "Ъ" эксперт. Полигон НИТКА, расположенный близ города Саки в Крыму, был построен в конце 1970-х годов. Он располагает тренажером паровой катапульты, хотя ни один советский корабль этого устройства так и не получил. До смены Крымом юрисдикции в 2014 году китайцы активно изучали схему НИТКА и построили по его подобию собственный испытательный полигон в провинции Ляонин. Судя по спутниковым снимкам ноября 2016 года, на этом полигоне установлены тренажеры как паровой, так и электромагнитной катапульт.

После избрания Дональда Трампа президентом США в сети стало появляться все больше информации о прежде засекреченных китайских образцах вооружений. По мнению Василия Кашина, это может быть связано с агрессивной риторикой нового главы Белого дома, обещавшего начать с КНР торговую войну и планировавшего перекрыть ей доступ к островам Южно-Китайского моря. После ввода в строй авианосцев Type001A и Type002 общее количество кораблей этого класса у Пекина достигнет трех, что поставит страну на второе место после США по их числу. Это, согласно открытым китайским стратегическим документам 2013-2016 годов, позволит стране перейти от "операций по защите побережья" к "операциям в открытых водах".

Михаил Коростиков