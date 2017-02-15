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ВВС Украины планируется пополнить в 2017 году 60 самолетами

15.02.2017 Военное обозрение 347 1
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MiG-29_Airforce_of_Ukraine
МиГ-29С ВВС Украины. Источник: airwar.ru

Как сообщает интернет-портал military-informant.com, министерство обороны Украины намерено осуществить ремонт и модернизацию 60 самолетов в 2017 году.

Об этом заявил спикер военного ведомства Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре: Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают наращивать боевые возможности. В этом году планируется модернизировать и отремонтировать около 60 самолетов и вертолетов.

Помимо этого, в планы украинского руководства входит ремонт и модернизация около 30 единиц техники и вооружения радиотехнических войск, закупка около 400 новых образцов техники связи и радиотехнического обеспечения полетов.

Как ранее сообщал блог bmpd, в 2016 году (объявленном годом воздушных сил) ВВС Украины пополнились шестью истребителями МиГ-29: борта "72", "73", "75", "76" поступили в 114-ю бригаду тактической авиации, "01" и "02" (модернизированы до уровня МиГ-29МУ1) – в 40-ю БрТА. В 831-ю БрТА и 39-ю ОАЭ после ремонта поступили Су-27 с номерами "36", "55" и "57" («Иван Ильич Бабак»). Кроме того, готовится к передаче в часть отремонтированная «спарка» Су-27УБ с бортовым номером "67". Также «Мигремонтом» был проведен ремонт Су-27УБ с бортовым номером "69", который получил повреждения в результате выкатывания за пределы взлетной полосы. 299-я БрТА получила штурмовики СУ-25М1 с бортовыми номерами "30" и "39", а также «спарку» Су-25УБМ1 с бортовым номером "62". Следует отметить, что указанные самолеты оснащены дополнительной защитой от ракет с инфракрасным самонаведением. Относительно транспортной авиации, то в этом году был заказан ремонт шести Ан-26 различных модификаций. Так, летом 203-я НАБр получила отремонтированный Ан-26 с бортовым номером "50", в октябре с 410-го АРЗ вышел Ан-26 с бортовым номером "35", а позже и Ан-26РТ с бортовым номером "20", которые пополнили 456-ю БТрА. Также, согласно сообщению завода, отремонтирован Ан-26 с бортовым номером "02" для 15-й БТрА. В 2016 году в одну из бригад тактической авиации поступил модернизированный учебно-тренировочный самолет L-39М с бортовым номером "109", который оборудован тренажерным комплексом БТК-39. Еще один Л-39 с бортовым номером "123" вошел в состав 114-й БрТА.

13.02.2017
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
ОАЭ
Украина
Продукция
Ан-26
Л-39
МиГ-29
МиГ-29М
Су-25
Су-27
Проекты
ИТ

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
MD
Kangaba
126
№1
15.02.2017 10:06
Типичные украинские планы: могут 10 а планируют 60, и не построить а починить с минимальной модернизацией.
Они столько врут что их "планы" вообще не стоит приводить, разве что ради смеха.
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