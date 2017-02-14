Индия готовится запустить на орбиту рекордные 104 спутника одновременно
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Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization)
Источник: galaxywire.net
НЬЮ-ДЕЛИ, 14 фев - РИА Новости. Индийская организация космических исследований (ISRO) начала обратный отсчет в рамках миссии по запуску на орбиту сразу 104 спутников, который планируется осуществить в среду, сообщает во вторник департамент космических исследований правительства Индии.
Этот пуск станет рекордным для мировой космической индустрии по числу запущенных одновременно спутников. Рекорд по этому показателю принадлежит России - 37 спутников в 2014 году. США запускали одновременно 30 спутников. Последнее достижение Индии в этой сфере датируется 22 июня 2016 года, когда ISRO успешно вывела на орбиту сразу 20 спутников. При этом подавляющее большинство будет наноспутниками весом менее пяти килограмм. Пуск будет осуществлен при помощи ракеты-носителя PSLV-C37 со стартовой массой 320 тонн, длинной 44,4 метра.
"Пуск PSLV-C37 планируется осуществить в среду, 15 февраля 2017 года, в 09.28 (06.58 мск) с космического центра имени Сатиша Дхавана, Шрихарикота", - говорится в сообщении департамента.
Во вторник в 05.28 местного времени (02.58 мск) начался обратный отсчет подготовки к старту, добавили в департамента.
Основным грузом станет индийский спутник Cartosat-2, который весит около 714 килограммов и предназначен для наблюдения за поверхностью земли. Cartosat-2 отделится от ракеты первым, через 17,5 минут полета, и будет выведен на гелиосинхронную орбиту на высоте около 505 километров. Он станет уже четвертым индийским спутником этой серии, запущенным на орбиту. Срок службы данного типа спутников составляет пять лет. Остальные 103 спутника являются наноспутниками (массой 1-10 килограмм), из которых лишь два индийских - INS-1A и INS-1B. Задачей этих двух спутников станет проведение научных экспериментов, но также ISRO надеется использовать данный запуск для дальнейшего совершенствования семейства наноспутников INS.
Из других 101 спутников большинство, 88 штук, принадлежат одной фирме - американской частной компании Planet Labs, базирующейся в Сан-Франциско. В случае удачного пуска у Planet Labs будет на орбите около полутора сотен спутников, называемых Dove (4,7 килограмма каждый) и предназначенных для съемки поверхности Земли. Другая американская фирма - Spire Global - запустит при помощи индийской ракеты восемь наноспутников Lemur, предназначенных для отслеживания перемещения кораблей. Еще по одному наноспутнику принадлежат Израилю, Казахстану, Нидерландам, Швейцарии, ОАЭ. Последняя группа наноспутников отделится от ракеты на 29 минуте полета. Общий вес всех спутников составляет 1378 килограмм.
14.02.2017
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