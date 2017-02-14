Россия включилась в гонку по созданию квантового "компьютера будущего"



Квантовая электроника

Источник: Fotolia/ Tomasz Zajda Квантовая электроникаИсточник: Fotolia/ Tomasz Zajda

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Россия включилась в международную гонку по созданию квантового "компьютера будущего", заявил РИА Новости в отмечаемый во вторник День компьютерщика руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Максим Вакштейн.

"В ФПИ в 2016 году стартовал проект по созданию квантового компьютера на основе сверхпроводящих технологий. Технологии, которые планируется создать в рамках данного проекта, позволят нашей стране занять достойные позиции в гонке за создание "компьютера будущего", - сказал Вакштейн.

По его словам, квантовые компьютеры позволят моделировать и разрабатывать новые материалы, лекарственные препараты, эффективно обрабатывать огромные массивы данных, способствовать решению криптографических задач и так далее.

Эксперт также обратил внимание, что в многопроцессорной архитектуре наиболее узким местом являются межъядерные соединения, которые серьезно ограничивают возможности обработки данных. Выход видится на пути перехода от электронных соединений к фотонным, которые потенциально смогут обеспечить в тысячу раз большую скорость передачи данных между ядрами процессора.

"В ФПИ реализуется соответствующий научно-технический проект, по итогам которого ожидается кардинальное увеличение производительности вычислительных систем на основе использования плазмонных межсоединений", - сказал Вакштейн.

Он уточнил, что в наиболее развитых государствах мира инициированы программы по созданию сверхвысокопроизводительных компьютеров, в частности - экзафлопсной производительности.

Эксперт отметил, что лидерами в этой гонке являются США, Китай и страны Европы. Возможности прогресса в развитии компьютеров с классической архитектурой практически исчерпаны, отметил собеседник агентства.

"Дальнейшее уменьшение размеров транзисторов в процессорах не приведет к столь большому выигрышу в производительности, как это происходило ранее, так как достигнут физический предел наращивания мощности. Поэтому сейчас повсеместно предпринимаются попытки альтернативного, неклассического решения данной проблемы", - напомнил представитель ФПИ.