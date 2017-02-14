Глава британского Национального центра кибербезопасности обеспокоен действиями России

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Источник: Fotolia/ Artur Marciniec Компьютерные технологииИсточник: Fotolia/ Artur Marciniec

Киаран Мартин считает, что "произошло существенное изменение подхода России к кибератакам и к готовности их осуществлять"

ЛОНДОН, 14 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Действия России в киберпространстве вызывают обеспокоенность Великобритании, такое мнение выразил глава британского Национального центра кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC) Киаран Мартин в интервью британским СМИ.

"Та модель поведения, которую применяет Россия на протяжении последних двух лет, вызывает у нас обеспокоенность", - сказал он. "Мы пока не испытали на себе то, что мы называем инцидентом первой категории, но в будущем нам придется с этим столкнуться", - подчеркнул Мартин. "Я думаю, что произошло существенное изменение подхода России к кибератакам и к готовности их осуществлять", - добавил он в интервью телерадиовещательной корпорации Би-би-си.

К инциденту первой категории относятся кибератаки наподобие той, которая была предпринята в 2015 году против Управления кадровой службы США. Тогда были скомпрометированы персональные данные 21,5 млн американских госслужащих.

Противостоять кибератакам призван Национальный центр кибербезопасности, входящий в состав Центра правительственной связи. Его штаб-квартира будет официально открыта сегодня в Лондоне королевой Великобритании Елизаветой II. "Мы испытали значительные потери личных данных, серьезное вмешательство со стороны враждебных государственных субъектов, наша задача заключается в том, чтобы гарантировать, что мы можем противостоять этому самым эффективным способом", - отметил Мартин.