Индийский маршал о FGFA/PMF



Б.С. Дханоа (BS Dhanoa)

Источник: militaryparitet.com Б.С. Дханоа (BS Dhanoa)Источник: militaryparitet.com

12 февраля накануне открытие международной выставки Aero India Show 2017 начальник штаба ВВС Индии, главный маршал авиации Б.С. Дханоа (BS Dhanoa, фото) дал интервью индийским СМИ.

В частности, на вопрос о программе разработки истребителя пятого поколения совместно с Россией маршал ответил следующее: "Индийская версия этого самолета, который ранее обозначался как FGFA, сейчас имеет название PMF (Prospective Multirole Fighter - перспективный многоцелевой истребитель). В качестве ведущих агентств по этой программе определены компания HAL и российский военный экспортер "Рособоронэкспорт". В настоящее время объем полномасштабных НИОКР находится на стадии рассмотрения. В правительстве страны сформирован Комитет для всеобъемлющего обзора программы PMF. Комитет должен сделать доклад министерству обороны, где он также пройдет экспертизу с выработкой окончательного варианта".

Дханоа также спросили про программу лицензионного производства легких истребителей в Индии. Маршал ответил: "Мы выступаем за оптимальное соотношение парка легких, средних и тяжелых истребителей, а также соотношения истребителей однодвигательных и двухдвигательных. В этой программе выразили желание участвовать компании SAAB, Lockheed Martin и Boeing. Выбор предстоит сделать согласно стратегии "Делай в Индии".