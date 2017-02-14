Индийский маршал о FGFA/PMF
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Новые разработки
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Б.С. Дханоа (BS Dhanoa)
Источник: militaryparitet.com
12 февраля накануне открытие международной выставки Aero India Show 2017 начальник штаба ВВС Индии, главный маршал авиации Б.С. Дханоа (BS Dhanoa, фото) дал интервью индийским СМИ.
В частности, на вопрос о программе разработки истребителя пятого поколения совместно с Россией маршал ответил следующее: "Индийская версия этого самолета, который ранее обозначался как FGFA, сейчас имеет название PMF (Prospective Multirole Fighter - перспективный многоцелевой истребитель). В качестве ведущих агентств по этой программе определены компания HAL и российский военный экспортер "Рособоронэкспорт". В настоящее время объем полномасштабных НИОКР находится на стадии рассмотрения. В правительстве страны сформирован Комитет для всеобъемлющего обзора программы PMF. Комитет должен сделать доклад министерству обороны, где он также пройдет экспертизу с выработкой окончательного варианта".
Дханоа также спросили про программу лицензионного производства легких истребителей в Индии. Маршал ответил: "Мы выступаем за оптимальное соотношение парка легких, средних и тяжелых истребителей, а также соотношения истребителей однодвигательных и двухдвигательных. В этой программе выразили желание участвовать компании SAAB, Lockheed Martin и Boeing. Выбор предстоит сделать согласно стратегии "Делай в Индии".
14.02.2017
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