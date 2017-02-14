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В ОАК прокомментировали проект российско-индийского истребителя пятого поколения

15.02.2017 Lenta.ru 378 0
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Истребитель Т-50-5Р
Восстановленный в 2015 году пятый летный опытный образец истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-5Р (бортовой номер "055")
Источник: Макс Скрябин / russianplanes.net

В программе совместной российско-индийской разработки истребителя пятого поколения FGFA пока нет продвижения, но ведется обсуждение условий дальнейшей работы. Об этом, как сообщает корреспондент "Ленты.ру", на салоне Aero India — 2017 в Бангалоре заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Контракт на истребители на той же стадии, что и был. Но он не заморожен, обсуждение идет. Мы со своей стороны уже сделали все, что от нас требовалось", — сообщил Слюсарь.

Ранее 14 февраля, как передает РИА Новости, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов отметил, что контракт на разработку самолета согласован и парафирован. "Российская сторона готова к подписанию контракта. Ожидаем решения наших индийских партнеров по данному вопросу", — подчеркнул он.

По контракту второго этапа, о котором идет речь, должна быть запущена разработка истребителя с учетом требований индийской стороны. Стоимость работ, исполнение которых индийские военные ожидают за семь лет (в том числе три года до момента первого полета машины), оценивается в четыре миллиарда долларов для каждой из стран-участниц проекта.

В мае 2016 года индийская газета The Tribune со ссылкой на источники в Минобороны Индии сообщила, что контракт по проекту FGFA "согласован и будет подписан в ближайшие месяцы". Однако с тех пор содержательных новостей по этой программе не было.

Ранее сообщалось, что Дели выдвинул более 40 дополнительных требований к проекту. В частности, индийцы добиваются применения новейших российских двигателей, обеспечивающих крейсерскую сверхзвуковую скорость (предложенные АЛ-41Ф1 их не устраивают), бортового радиолокационного комплекса с круговым обзором, а также требуют понижения радиолокационной заметности.

В июне 2013 года Россия завершила контракт первого этапа объемом 295 миллионов долларов, по которому разрабатывался технический облик будущей машины. Базой для проекта служит российский истребитель пятого поколения, создаваемый по программе ПАК ФА.

14.02.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

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