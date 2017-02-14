Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны РФ уточнило объемы госзакупок по изготовлению ведомственных медалей

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 167 0
0
Понравилась новость?
 0
Минобороны РФ
Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В ведомстве заявили, что планируется создать только 2 тыс. экземпляров, а не 20 тыс., как указывалось ранее на портале госзакупок

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ уточнило объемы госзакупок по изготовлению ведомственных медалей: планируется создать 2 тыс. экземпляров, а не 20 тыс., как указывалось на сайте госзакупок. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Информация о якобы закупке Минобороны России 20 тыс. ведомственных медалей не соответствует действительности. При размещении на официальном сайте Единой информационной системы в сфере государственных закупок документации об электронном аукционе на закупку геральдической продукции для нужд Минобороны России была допущена ошибка. Министерство обороны проводит закупочные процедуры, предусматривающие изготовление медалей в количестве 2 тыс. экземпляров", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заверили, что в кратчайшие сроки в конкурсную документацию об электронном аукционе будут внесены все необходимые изменения.

Ранее на портале госзакупок был опубликован документ, согласно которому Минобороны планировало выделить 45 млн рублей на изготовление более 150 тыс. ведомственных медалей и памятных знаков. Согласно опубликованным данным, общая стоимость тендера составляет более 45,3 млн рублей, а количество заказываемых медалей и знаков - 150260 штук. В частности, в документе было указано, что ведомство намерено заказать 20 тыс. медалей "За операцию в Сирии" и по 50 медалей "За освобождение Пальмиры" и "За разминирование Пальмиры".

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 15.02 10:06
  • 1
ВВС Украины планируется пополнить в 2017 году 60 самолетами
  • 15.02 10:04
  • 23
Специалисты ФГУП «ЦАГИ» представили достижения в области исследований винтокрылых летательных аппаратов
  • 15.02 10:04
  • 1
Американский ответ «Армате»
  • 15.02 09:58
  • 16
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 15.02 09:55
  • 1
Портфель оборонных заказов Индии в РФ превысил $4 млрд
  • 15.02 09:55
  • 2
ВМС Италии заложила линейку ракетных сторожевиков
  • 15.02 09:52
  • 2
Путин доказывает, что мы просто обязаны увеличить оборонный бюджет! (Reflex, Чехия)
  • 15.02 09:51
  • 3
Кто посылает белорусских экспертов воевать против России и Беларуси на стороне НАТО?
  • 15.02 09:49
  • 3
РФ и Индия парафировали проект контракта на ОКР по истребителю пятого поколения
  • 15.02 09:38
  • 1
Ядерные дубинки снова в моде: США изучают схемы противодействия России
  • 15.02 09:38
  • 1
Китайский авианосец вооружается катапультами
  • 15.02 09:37
  • 1
ПВО в четвертом поколении
  • 15.02 09:31
  • 1
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 15.02 09:25
  • 3474
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.02 09:14
  • 31
Новейший робот "Нахлебник" с четырехствольным пулеметом
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  