

Минобороны РФ

Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС Минобороны РФИсточник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В ведомстве заявили, что планируется создать только 2 тыс. экземпляров, а не 20 тыс., как указывалось ранее на портале госзакупок

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ уточнило объемы госзакупок по изготовлению ведомственных медалей: планируется создать 2 тыс. экземпляров, а не 20 тыс., как указывалось на сайте госзакупок. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Информация о якобы закупке Минобороны России 20 тыс. ведомственных медалей не соответствует действительности. При размещении на официальном сайте Единой информационной системы в сфере государственных закупок документации об электронном аукционе на закупку геральдической продукции для нужд Минобороны России была допущена ошибка. Министерство обороны проводит закупочные процедуры, предусматривающие изготовление медалей в количестве 2 тыс. экземпляров", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заверили, что в кратчайшие сроки в конкурсную документацию об электронном аукционе будут внесены все необходимые изменения.

Ранее на портале госзакупок был опубликован документ, согласно которому Минобороны планировало выделить 45 млн рублей на изготовление более 150 тыс. ведомственных медалей и памятных знаков. Согласно опубликованным данным, общая стоимость тендера составляет более 45,3 млн рублей, а количество заказываемых медалей и знаков - 150260 штук. В частности, в документе было указано, что ведомство намерено заказать 20 тыс. медалей "За операцию в Сирии" и по 50 медалей "За освобождение Пальмиры" и "За разминирование Пальмиры".