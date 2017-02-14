Аэропорты Индии могут оснастить российской системой управления воздушным движением
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Управление воздушным движением
Источник: Валерий Матыцин/ТАСС
Система разработана концерном ВКО "Алмаз-Антей"
БАНГАЛОР (Индия), 14 февраля. /ТАСС/. Аэропорты Индии могут оснастить автоматизированной системой управления воздушным движением, разработанной концерном ВКО "Алмаз- Антей", в настоящее время этот вопрос прорабатывается. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе концерна.
"На текущий момент возможность оснащения аэропортов Республики Индия оборудованием автоматизированной системы управления воздушным движением концерна находится в стадии проработки и является коммерческой информацией", - сказали в пресс-службе.
В концерне отметили, что представителей Индии в рамках этой системы отдельно интересуют первичные и вторичные радиолокаторы, средства связи, навигации, метеообеспечения. "Рассматриваются различные предложения модернизации технических средств аэронавигационной системы Республики Индии, организации совместного производства в рамках государственной программы Make in India", - добавили в пресс-службе.
Этим оборудованием "Алмаз-Антея" интересуются также Мьянма, Вьетнам, Иран, Индонезия.
Новая система управления воздушным движением концерна "Алмаз-Антей" позволяет максимально автоматизировать работу диспетчеров в аэропортах, обладает элементами искусственного интеллекта - сама рассчитывает конфликты между гражданскими авиалайнерами и предупреждает диспетчеров за полчаса. Крупнейший центр управления на новой системе заработает в ближайшее время в аэропорту Внуково.
14.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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