Рогозин не стал комментировать информацию о якобы отмене поездки в Иран
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Рынки и сотрудничество
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Источник: © Артем Коротаев/ТАСС
"Коммерсантъ" утверждает, что вице-премьер отменил свой визит в Иран. По данным источников газеты, поводом для отмены стало разглашение иранской стороной информации о грядущем визите
СКОЛКОВО, 14 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин не комментирует информацию СМИ о том, что он якобы планировал совершить визит в Иран, но затем эта поездка была отменена.
"Я не комментирую, чего я буду прессу комментировать", - сказал Рогозин журналистам.
Газета "Коммерсантъ" утверждает, что Рогозин отменил свой визит в Иран, где планировал обсудить перспективы двустороннего сотрудничества, прежде всего в авиационной сфере, подняв вопрос закупок Ираном российских пассажирских самолетов. По словам источников издания, поводом для отмены стало разглашение иранской стороной информации о грядущем визите чиновника, хотя в Москве рассчитывали сохранить поездку в секрете.
14.02.2017
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