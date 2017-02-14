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Рогозин не стал комментировать информацию о якобы отмене поездки в Иран

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 177 0
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Дмитрий Рогозин
Источник: © Артем Коротаев/ТАСС

"Коммерсантъ" утверждает, что вице-премьер отменил свой визит в Иран. По данным источников газеты, поводом для отмены стало разглашение иранской стороной информации о грядущем визите

СКОЛКОВО, 14 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин не комментирует информацию СМИ о том, что он якобы планировал совершить визит в Иран, но затем эта поездка была отменена.

"Я не комментирую, чего я буду прессу комментировать", - сказал Рогозин журналистам.

Газета "Коммерсантъ" утверждает, что Рогозин отменил свой визит в Иран, где планировал обсудить перспективы двустороннего сотрудничества, прежде всего в авиационной сфере, подняв вопрос закупок Ираном российских пассажирских самолетов. По словам источников издания, поводом для отмены стало разглашение иранской стороной информации о грядущем визите чиновника, хотя в Москве рассчитывали сохранить поездку в секрете.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Иран
Россия
Компании
СКОЛКОВО
Персоны
Рогозин Дмитрий

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