Рогозин не стал комментировать информацию о якобы отмене поездки в Иран



Источник: © Артем Коротаев/ТАСС Источник: © Артем Коротаев/ТАСС

"Коммерсантъ" утверждает, что вице-премьер отменил свой визит в Иран. По данным источников газеты, поводом для отмены стало разглашение иранской стороной информации о грядущем визите

СКОЛКОВО, 14 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин не комментирует информацию СМИ о том, что он якобы планировал совершить визит в Иран, но затем эта поездка была отменена.

"Я не комментирую, чего я буду прессу комментировать", - сказал Рогозин журналистам.

Газета "Коммерсантъ" утверждает, что Рогозин отменил свой визит в Иран, где планировал обсудить перспективы двустороннего сотрудничества, прежде всего в авиационной сфере, подняв вопрос закупок Ираном российских пассажирских самолетов. По словам источников издания, поводом для отмены стало разглашение иранской стороной информации о грядущем визите чиновника, хотя в Москве рассчитывали сохранить поездку в секрете.