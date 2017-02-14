ГТЛК получит 16 самолетов Sukhoi Superjet в текущем году
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SSJ100 на МАКС-2015
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com
БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация планирует в текущем году поставить Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 16 самолетов Sukhoi Superjet, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.
"Шестнадцать самолетов", - сказал он в кулуарах авиавыставки "Аэроиндия-2017", отвечая на вопрос о планах поставки воздушных судов данного типа в интересах ГТЛК.
В 2015 году ГТЛК получила 30 миллиардов рублей на поддержку продаж Sukhoi Superjet 100. В сентябре прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что лизинговая компания будет докапитализирована только на пять миллиардов рублей, из который четыре миллиарда пошли на SSJ100.
Вместе с тем, ранее был опубликован перечень мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития страны в 2017 году, в который не вошла докапитализация ГТЛК для поддержки лизинга SSJ100. Отказ от планов докапитализации ГТЛК в 2017 году для поддержки продаж SSJ100 не повлияет на поставки воздушных судов в текущем году, сообщала в пресс-служба ГТЛК.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Собирается в Комсомольске-на-Амуре.
"Гражданские самолеты Сухого" (входят в Объединенную авиастроительную корпорацию) планируют в 2017-2019 годах поставлять 40 самолетов в год, сообщал ранее вице-президент ОАК Владислав Масалов. ГСС по итогам 2016 года произвели 22 самолета, поставили 28 воздушных судов.
14.02.2017
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