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ГТЛК получит 16 самолетов Sukhoi Superjet в текущем году

15.02.2017 РИА Новости 221 0
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Самолет SSJ100
SSJ100 на МАКС-2015
Источник: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация планирует в текущем году поставить Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 16 самолетов Sukhoi Superjet, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Шестнадцать самолетов", - сказал он в кулуарах авиавыставки "Аэроиндия-2017", отвечая на вопрос о планах поставки воздушных судов данного типа в интересах ГТЛК.

В 2015 году ГТЛК получила 30 миллиардов рублей на поддержку продаж Sukhoi Superjet 100. В сентябре прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что лизинговая компания будет докапитализирована только на пять миллиардов рублей, из который четыре миллиарда пошли на SSJ100.

Вместе с тем, ранее был опубликован перечень мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития страны в 2017 году, в который не вошла докапитализация ГТЛК для поддержки лизинга SSJ100. Отказ от планов докапитализации ГТЛК в 2017 году для поддержки продаж SSJ100 не повлияет на поставки воздушных судов в текущем году, сообщала в пресс-служба ГТЛК.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. Собирается в Комсомольске-на-Амуре.

"Гражданские самолеты Сухого" (входят в Объединенную авиастроительную корпорацию) планируют в 2017-2019 годах поставлять 40 самолетов в год, сообщал ранее вице-президент ОАК Владислав Масалов. ГСС по итогам 2016 года произвели 22 самолета, поставили 28 воздушных судов.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ГСС
Минпромторг РФ
ОАК
Персоны
Мантуров Денис
Слюсарь Юрий

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