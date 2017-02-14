IISS высоко оценил боеготовность российской армии и современное вооружение



Военнослужащие ВС РФ в боевой экипировке "Ратник"

Источник: Игорь Агеенко/ТАСС Военнослужащие ВС РФ в боевой экипировке "Ратник"Источник: Игорь Агеенко/ТАСС

ЛОНДОН, 14 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Российские вооруженные силы сохраняют высокую боеготовность, в войсках продолжается замена устаревающих вооружений на новейшие, говорится в ежегодном докладе, подготовленном лондонским отделением американского Международного института стратегических исследований (IISS).

"Российские вооруженные силы продолжали обновляться и получать новые вооружения, в то время как Москва выводит из эксплуатации устаревшее оружие. Вооруженные силы РФ сохранили значительную мощь как в традиционной сфере, так и в области электронных войн, а также сохранили потенциал ракетной артиллерии. Некоторые ракетные и артиллерийские системы превосходят по показателям вооружения НАТО и США", - отмечается в докладе.

Эксперты отмечают, что Россия размещает современные системы вооружений не только внутри страны, но и на границах - в Калининграде, - а также за рубежом, применяя их в Сирии. В частности, в докладе упоминается использование новых российских ракет воздушного и морского базирования при проведении операций против террористов в Сирии.

"Более того, Россия старается как можно шире распространять эти вооружения, интегрируя их в значительный спектр платформ. В частности, ракетами "Калибр" оснащаются российские корабли, в том числе ведущие патрулирование в Арктике. Это позволит России получить мощный щит для ее Военно-морского флота, а также предоставит отличную возможность для защиты", - говорится в докладе.

В то же время эксперты считают, что РФ остается "принципиальной проблемой в области безопасности на Востоке".

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.