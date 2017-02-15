Ядерные дубинки снова в моде: США изучают схемы противодействия России



Американские военнослужащие в Жагани, Польша.

Источник: Krzysztof Zatycki / AP Американские военнослужащие в Жагани, Польша.Источник: Krzysztof Zatycki / AP

Недавно в Вашингтоне на конференции "Стратегические вооружения XXI века" был представлен доклад "Новые реалии угроз и требования к ядерному сдерживанию". Автор - президент Национального института общественной политики США и бывший помощник замминистра обороны США Кит Б. Пейн, который пишет о ядерной угрозе со стороны СССР и России уже десятки лет и считается одним из ведущих и влиятельных экспертов в данной области.

Пейн заявил, что мир стал более опасным местом после пересмотра и "смягчения" ядерной доктрины США в 2010 году, и странам Запада пора привести в порядок свою политику, чтобы не отрываться от реальности. Причина - агрессивные действия России и Китая.

На днях стало известно, что администрация Трампа действительно пересмотрит доктрину. Начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфин заявил: "Я ожидаю, что уже нынешней весной у нас будет пересмотр ядерной доктрины. Нам пришло время заново оценить ядерный комплекс, чтобы выработать стратегические политические наставления для Минобороны США".

Смена курсов

Что предлагает Пейн? По его мнению, до недавнего времени США рассматривали угрозу применения ядерного оружия террористами как основную, их главной задачей было нераспространение ядерного оружия, а сокращение ядерных вооружений в Штатах стимулировало и остальные страны идти по этому пути.

В 1991 году американцы считали, что противостояние с Россией так же маловероятно, как возобновление войн в Европе между католиками и протестантами. В 2012 году все были уверены, что риск ядерной войны США с Россией или Китаем - это что-то из прошлого, а не из будущего.

Теперь все изменилось. С 2016 года в докладах Пентагона отмечается, что ядерное сдерживание - первоочередная задача. Виной тому - действия России и Китая по пересмотру мирового порядка и увеличению своих ядерных возможностей.

В ноябре прошлого года бывший глава Пентагона Эштон Картер сказал: "В то время как ни мы, ни наши союзники за 25 лет не создали ничего нового, другие это делали - включая Россию, Северную Корею, Китай, Пакистан, Индию и - в течение некоторого времени - Иран. Мы больше не можем ждать".

Психологические игры

Пейн говорит, что агрессия России против Украины в 2014 году и угрозы России нанести первой ядерный удар по странам НАТО изменили реальность и разрушили иллюзии Запада. Такие угрозы России говорят о том, что подходы США к вопросам ядерного сдерживания провалились. Более того, это вносит сомнения и колебания среди союзников по НАТО.

"Почему Россия ведет себя так агрессивно?" - задается вопросом Пейн. Потому что в России верят: Запад после окончания холодной войны навязал России несправедливые условия, к тому же Запад планирует против России свои агрессивные планы вплоть до смены режима.

Пейн отмечает, что желание восполнить важные утраты часто ведет к риску, даже если на кону еще большие потери. Россия считает, что ей необходимо и у нее есть воля нарушить статус-кво, а вот страны Запада не едины в своих решениях и у них нет воли для противостояния, если начнется война, тем более ядерная. По этой причине Россия думает, что у нее есть пространство для маневра и давления на Запад.

Более того, так как Россия предполагает, что Запад не пойдет на ядерный конфликт, то в краткосрочной перспективе на европейском театре военных действий у России есть военное преимущество, что еще больше провоцирует ее на запугивание Запада.

При этом Москва вовсе не жаждет войны и ведет себя расчетливо и рационально. Соответственно, в рамках рационального мышления Западу необходимо показать, что у него есть воля и он не боится войны с русскими, считает Пейн.

Откровенно угрожать

Отсюда, по мнению Пейна, вытекает необходимость установить "черту", которую Россия бы реально боялась переступить. Это подразумевает развертывание войск НАТО у границ с Россией, ускорение ввода в строй F-35 с ядерными бомбами B61-12, а также в целом модернизацию ядерного вооружения США.

Неопределенность и неоднозначность в вопросах ядерного сдерживания больше не предотвращают вероятность войны, а, скорее, наоборот. Иногда надо просто откровенно угрожать противнику. Пейн считает, что Москва поймет только такой подход.

Поэтому Пейн положительно относится к ответу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, когда ее спросили летом прошлого года, готова ли она применить ядерное оружие. Мэй тогда ответила, что враги должны знать, что Великобритания готова нанести ядерный удар, и цена атаки на Великобританию или ее союзников превысит выгоду, которую враг может надеяться получить от своих действий.

Мэй тогда же отмечала: "Как мы увидели на примере незаконной аннексии Крыма, нет сомнений в желании президента Путина подорвать международную систему, основанную на правилах, для того чтобы продвинуться в преследовании собственных интересов. На протяжении последних двух лет произошло вызывающее беспокойство увеличение как российской риторики об использовании ядерного оружия, так и частоты внезапных ядерных учений. Он (Путин) уже пригрозил разместить ядерное оружие в Крыму и Калининграде, российском анклаве на Балтийском море, граничащем с Польшей и Литвой".

Сам Пейн ровно год назад писал следующее: "Российский президент Владимир Путин сказал, что развал Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Он считает Запад ее виновником и угрозой стремлению Москвы снова добиться доминирования над бывшими республиками Советского Союза, при необходимости - силой. Это видение отражают российские военные операции в Грузии в 2008 году, а также оккупация Крыма в 2014-м. По-видимому, Россия привела свои ядерные силы в боевую готовность, когда проводила боевые операции против Грузии, а в 2014 году президент Путин рассматривал возможность сделать это снова".

Собраться с духом

Пейн предлагает сделать в ответ следующее: "Признать, что оптимистичные ожидания по поводу России, возникшие после холодной войны, не отражают действительности, и соответствующим образом перестроить политику США". Для этого, по Пейну, надо "возобновить инвестиции в силы и средства разведки, чтобы лучше понимать современную Россию, в том числе ее ядерные разработки".

"Нужно восстановить доверие к американским средствам сдерживания и красным чертам, в особенности предназначенным для того, чтобы не дать России первой нанести ядерный удар", "нужно собрать в кулак волю и неядерные силы НАТО, чтобы оспорить заверения Путина, будто российские войска могут за два дня попасть в пять столиц НАТО", - пишет Пейн.

Осенью прошлого года Кит Пейн также обрушился на планы администрации Обамы, которая была готова рассмотреть отказ США от нанесения ядерного удара первыми.

Одним из самых весомых доводов в его аргументации был такой факт: сегодня уже нет никаких гарантий, что Запад может быстро и без огромнейших потерь выиграть безъядерную войну с Россией или Китаем, поэтому ядерное оружие снова становится главным фактором сдерживания.

С новой администрацией Трампа у Пейна, возможно, будет гораздо больше взаимопонимания.

Илья Плеханов, для РИА Новости