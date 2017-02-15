Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии



Фрегат проекта 11356 (типа Talwar) ВМС Индии

Источник: ВМС Индии Фрегат проекта 11356 (типа Talwar) ВМС ИндииИсточник: ВМС Индии

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Два фрегата проекта 11356, ранее строившиеся на заводе "Янтарь" для Черноморского флота, продадут Индии, рассказал РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Соответствующее соглашение стороны подписали в октябре прошлого года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Оно предполагает строительство двух фрегатов в России и двух - на индийских верфях.

Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть подобных кораблей. В состав ВМФ уже вошли два фрегата, еще один проходит государственные испытания.

Строительство второй тройки фрегатов приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. На заводе "Янтарь" в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса фрегатов - "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин".

Как заявил министр обороны Индии Маонхар Паррикар, Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых российских фрегатов.