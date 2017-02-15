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Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии

15.02.2017 РИА Новости 445 1
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Фрегат проекта 11356
Фрегат проекта 11356 (типа Talwar) ВМС Индии
Источник: ВМС Индии

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Два фрегата проекта 11356, ранее строившиеся на заводе "Янтарь" для Черноморского флота, продадут Индии, рассказал РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Соответствующее соглашение стороны подписали в октябре прошлого года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Оно предполагает строительство двух фрегатов в России и двух - на индийских верфях.

Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть подобных кораблей. В состав ВМФ уже вошли два фрегата, еще один проходит государственные испытания.

Строительство второй тройки фрегатов приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. На заводе "Янтарь" в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса фрегатов - "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин".

Как заявил министр обороны Индии Маонхар Паррикар, Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых российских фрегатов.

14.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
11356 Буревестник
2020-й год
ЧФ

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Павел 1978
7500
№1
15.02.2017 09:31
видимо стоит ожидать закладки на Янтаре 20386
0
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