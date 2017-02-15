Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
|
Отрасли и сферы: Флот + Рынки и сотрудничество
|
Фрегат проекта 11356 (типа Talwar) ВМС Индии
Источник: ВМС Индии
БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Два фрегата проекта 11356, ранее строившиеся на заводе "Янтарь" для Черноморского флота, продадут Индии, рассказал РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.
Соответствующее соглашение стороны подписали в октябре прошлого года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Оно предполагает строительство двух фрегатов в России и двух - на индийских верфях.
Всего для Черноморского флота до 2020 года планировалось построить шесть подобных кораблей. В состав ВМФ уже вошли два фрегата, еще один проходит государственные испытания.
Строительство второй тройки фрегатов приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. На заводе "Янтарь" в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса фрегатов - "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин".
Как заявил министр обороны Индии Маонхар Паррикар, Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых российских фрегатов.
14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.02.2017 Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
15.12.2016 Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
01.08.2016 День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
16.03.2016 Оснащение вдогонку
25.01.2016 Нужен заслон в секторе угроз
20.01.2014 "38 попугаев" и три "грачонка"
17.06.2013 Болезни роста и курс на Цусиму