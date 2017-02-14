Россия и Индия согласовали разработку истребителя пятого поколения
|
Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки, Авиация + Рынки и сотрудничество
|
Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013».
БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Россия и Индия согласовали проект контракта на совместную разработку истребителя 5-го поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), российская сторона готова к его подписанию, сообщил РИА Новости во вторник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
Ранее издание Economic Times сообщило, что соглашение по опытно-конструкторским работам будет рассчитано на шесть лет, а Индия и Россия и Индия вложат по 4 миллиарда долларов в разработку опытного образца. При этом общая стоимость производства 127 истребителей оценивается в 25 миллиардов долларов.
"Российскими и индийскими специалистами согласован и парафирован проект контракта на опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного многофункционального истребителя. Российская сторона готова к подписанию контракта. Ожидаем решения наших индийских партнеров по данному вопросу", - сказал Дрожжов.
Он подчеркнул, что объем финансовых вложений в проект "является предметом переговоров".
FGFA - экспортная версия российского истребителя пятого поколения ПАК ФА ("Перспективный комплекс фронтовой авиации", также известен как Т-50). Данный проект является частью проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India. С российской стороны разработчиком самолета выступает ОКБ имени Сухого, с индийской - компания Hindustan Aeronautics Ltd.
14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.02.2017 Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
26.10.2015 Индия в ноябре планирует заключить контракт на закупку 154 истребителей FGFA
23.10.2015 Твёрдый заказ на более чем 150 истребителей 5-го поколения планируется подписать в ходе визита индийской делегацию в Москву - СМИ
01.07.2015 Крылья макетов
24.02.2015 Aero India - 2015: РФ расширяет сотрудничество с Индией и ее соседями
19.02.2015 Россия и Индия планируют разработать совместный истребитель пятого поколения FGFA
19.11.2014 Военная география Чжухая
09.02.2014 С индийской стороны нет никаких официальных жалоб по FGFA – Александр Кадакин