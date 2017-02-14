Россия и Индия согласовали разработку истребителя пятого поколения



Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013». Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013».

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Россия и Индия согласовали проект контракта на совместную разработку истребителя 5-го поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), российская сторона готова к его подписанию, сообщил РИА Новости во вторник заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

Ранее издание Economic Times сообщило, что соглашение по опытно-конструкторским работам будет рассчитано на шесть лет, а Индия и Россия и Индия вложат по 4 миллиарда долларов в разработку опытного образца. При этом общая стоимость производства 127 истребителей оценивается в 25 миллиардов долларов.

"Российскими и индийскими специалистами согласован и парафирован проект контракта на опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного многофункционального истребителя. Российская сторона готова к подписанию контракта. Ожидаем решения наших индийских партнеров по данному вопросу", - сказал Дрожжов.

Он подчеркнул, что объем финансовых вложений в проект "является предметом переговоров".

FGFA - экспортная версия российского истребителя пятого поколения ПАК ФА ("Перспективный комплекс фронтовой авиации", также известен как Т-50). Данный проект является частью проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India. С российской стороны разработчиком самолета выступает ОКБ имени Сухого, с индийской - компания Hindustan Aeronautics Ltd.