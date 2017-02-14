ОАК поставит Минобороны РФ два первых истребителя МиГ-35 в 2017-2018 гг.
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Многоцелевой истребитель МиГ-35
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, 27 января в Подмосковье прошла его международная презентация
БАНГАЛОР (Индия), 14 февраля. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписала контракт на поставку Минобороны РФ в 2017-2018 годах двух новейших истребителей МиГ-35, сообщил президент ОАК Юрий Слюсарь.
"У нас подписан контракт на два самолета (МиГ-35), он реализуется в 2017-2018 годах", - сказал он на аэрокосмической выставке Aero India 2017 в Бангалоре.
МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++". Он представляет собой дальнейшее развитие серийных боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Истребитель имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух - воздух" и "воздух - поверхность".
Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, 27 января в Подмосковье прошла его международная презентация.
Госпрограмма развития вооружений до 2020 года предусматривает поставки МиГ-35 ВКС России. Главком ВКС РФ Виктор Бондарев ранее заявлял, что планируется приобрести свыше 30 таких машин.
14.02.2017
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