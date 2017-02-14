Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны: обвинения РФ в докладе "Атлантического совета" по Алеппо давно опровергнуты

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 136 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что в докладе американского центра нет ничего нового

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Обвинения в адрес России в докладе по Алеппо американского центра "Атлантический совет" давно опровергнуты, документ не содержит ничего нового, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Мы внимательно изучили доклад Атлантического совета, посвященный операции сирийских войск по освобождению Алеппо, но не обнаружили там ничего нового. Все изложенные там якобы обвинения и пропагандистские утки давно опровергнуты. Причем дважды: фактами на наших официальных брифингах и жизнью - в показаниях и интервью тысяч вернувшихся к нормальной мирной жизни жителей восточных районов Алеппо", - сказал он.

"Складывается впечатление, что доклад верстался на основе годовых отчетов о растраченных бюджетах "сбитых летчиков", его авторов: Bellingcat, Aleppo Media Center (Медиацентр Алеппо), Syrian American Medical Society (Сирийское американское медицинское общество, The White Helmets (Белые каски) и других. Тех якобы "активистов", "правозащитников" и "волонтеров", которых российские офицеры Центра примирения вывозили на автобусах из восточного Алеппо и отпускали от греха подальше - в Идлиб, к "ан-Нусре" ("Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)", - добавил Конашенков.

Представитель военного ведомства также отметил, что в докладе нет ничего о заминированных школах, складах боеприпасов и огневых позициях в закрытых больницах, переполненных продуктами и лекарствами  складах боевиков, массовых захоронениях убитых выстрелами в голову жителей.

"Всего того, что теперь осталось реальным жителям восточного Алеппо после отъезда в Идлиб этих клоунов в белых касках. И что увидели своими глазами и сняли на свои камеры не анонимные "активисты" (или как их там), а настоящие российские и западные журналисты, лично побывавшие в восточном Алеппо", - заключил Конашенков.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 15.02 10:06
  • 1
ВВС Украины планируется пополнить в 2017 году 60 самолетами
  • 15.02 10:04
  • 23
Специалисты ФГУП «ЦАГИ» представили достижения в области исследований винтокрылых летательных аппаратов
  • 15.02 10:04
  • 1
Американский ответ «Армате»
  • 15.02 09:58
  • 16
Военно-морскую стратегию России изменит авианосец "Шторм"
  • 15.02 09:55
  • 1
Портфель оборонных заказов Индии в РФ превысил $4 млрд
  • 15.02 09:55
  • 2
ВМС Италии заложила линейку ракетных сторожевиков
  • 15.02 09:52
  • 2
Путин доказывает, что мы просто обязаны увеличить оборонный бюджет! (Reflex, Чехия)
  • 15.02 09:51
  • 3
Кто посылает белорусских экспертов воевать против России и Беларуси на стороне НАТО?
  • 15.02 09:49
  • 3
РФ и Индия парафировали проект контракта на ОКР по истребителю пятого поколения
  • 15.02 09:38
  • 1
Ядерные дубинки снова в моде: США изучают схемы противодействия России
  • 15.02 09:38
  • 1
Китайский авианосец вооружается катапультами
  • 15.02 09:37
  • 1
ПВО в четвертом поколении
  • 15.02 09:31
  • 1
Фрегаты, строившиеся для Черноморского флота, продадут Индии
  • 15.02 09:25
  • 3474
Оценка Советского периода в истории России.
  • 15.02 09:14
  • 31
Новейший робот "Нахлебник" с четырехствольным пулеметом
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  