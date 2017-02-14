Минобороны: обвинения РФ в докладе "Атлантического совета" по Алеппо давно опровергнуты



Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что в докладе американского центра нет ничего нового

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Обвинения в адрес России в докладе по Алеппо американского центра "Атлантический совет" давно опровергнуты, документ не содержит ничего нового, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Мы внимательно изучили доклад Атлантического совета, посвященный операции сирийских войск по освобождению Алеппо, но не обнаружили там ничего нового. Все изложенные там якобы обвинения и пропагандистские утки давно опровергнуты. Причем дважды: фактами на наших официальных брифингах и жизнью - в показаниях и интервью тысяч вернувшихся к нормальной мирной жизни жителей восточных районов Алеппо", - сказал он.

"Складывается впечатление, что доклад верстался на основе годовых отчетов о растраченных бюджетах "сбитых летчиков", его авторов: Bellingcat, Aleppo Media Center (Медиацентр Алеппо), Syrian American Medical Society (Сирийское американское медицинское общество, The White Helmets (Белые каски) и других. Тех якобы "активистов", "правозащитников" и "волонтеров", которых российские офицеры Центра примирения вывозили на автобусах из восточного Алеппо и отпускали от греха подальше - в Идлиб, к "ан-Нусре" ("Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС)", - добавил Конашенков.

Представитель военного ведомства также отметил, что в докладе нет ничего о заминированных школах, складах боеприпасов и огневых позициях в закрытых больницах, переполненных продуктами и лекарствами складах боевиков, массовых захоронениях убитых выстрелами в голову жителей.

"Всего того, что теперь осталось реальным жителям восточного Алеппо после отъезда в Идлиб этих клоунов в белых касках. И что увидели своими глазами и сняли на свои камеры не анонимные "активисты" (или как их там), а настоящие российские и западные журналисты, лично побывавшие в восточном Алеппо", - заключил Конашенков.