Тренер: проведение Военных игр в Сочи накладывает особую ответственность на сборную РФ



III зимние Всемирные военные игры-2017

Источник: Newsli III зимние Всемирные военные игры-2017Источник: Newsli

По словам Михаила Казадоя, к любым соревнованиям спортсмены должны подходить ответственно

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по спортивному ориентированию на лыжах ощущает особую ответственность из-за проведения III зимних Военных игр именно в Сочи. Об этом ТАСС сообщил тренер команды Михаил Казадой.

III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.

"К любым соревнованиям тренеры и спортсмены должны подходить ответственно. Очередные игры, которые будут проводиться в Сочи на олимпийских объектах, накладывают особую ответственность, и настроение спортсменов приподнятое, но в то же время тревожное. Сделаем все, чтобы не ударить лицом в грязь на родной земле", - сказал Казадой.

Сборная России успешно выступила на чемпионате Европы в Финляндии, где завоевала шесть медалей. "Команда готовится, ребята приняли участие в ряде серьезных соревнований, из восьми человек, вошедших в состав сборной на Военные игры, шесть спортсменов успешно выступили на чемпионате Европы, результаты этого турнира нацеливают нас на неплохие командные результаты. Завтра мы улетаем в Сочи на небольшой тренировочный сбор, там спортсмены получат восстановление после ряда соревнований. Нужно вывести их на более высокий уровень спортивной формы, также важно пройти процесс адаптации к высоте", - сказал специалист.

"Есть много спортсменов, которые могут "выстрелить", тем более это часто происходит на турнирах такого уровня. Высокий уровень конкуренции ожидаю от болгар, финнов, швейцарцев. Нам нужно смотреть в оба, чтобы соперники не выскочили из-за спины, чтобы была определенная фора. Вроде бы не засветились соперники на международных стартах, но они всегда близко и имеют высокий потенциал", - заключил Казадой.

Помимо спортивного ориентирования на лыжах, программа III зимних Военных игр будет состоять из шести видов - биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, скалолазание в помещении и шорт-трек. Ожидается около 1000 участников из 20 стран, спортсмены разыграют 44 комплекта медалей в личных и командных соревнованиях.