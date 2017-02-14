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Капитан сборной РФ по ориентированию на лыжах назвал Военные игры важнейшим стартом

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 104 0
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Биатлон
Соревнования по военному биатлону в ВС РФ
Источник: Вестник Кавказа

Соревнования пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Третьи зимние Всемирные военные игры станут для капитана сборной России по спортивному ориентированию на лыжах Эдуарда Хренникова самым важным стартом в карьере. Об этом он сообщил ТАСС.

Соревнования пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля.

"Для меня это самый важный старт в карьере, потому что я выиграл все, что хотел в этом виде спорта - и чемпионаты мира, и чемпионаты Европы, Кубки мира. У нас очень сильная команда, думаю, без медалей не приедем, но у нас есть и сильные соперники в лице болгар, но будем бороться и стараться. Вообще, ориентирование - непредсказуемый вид спорта в некоторых моментах, потому что тут нужно не только бежать, но и думать головой. Любой сильный спортсмен может ошибиться, поэтому всегда есть неожиданность и драматичность в этих соревнованиях", - сказал Хренников.

Российская команда успешно выступила на чемпионате Европы в Финляндии, где завоевала шесть медалей. "Сейчас немного необычная ситуация - буквально вчера мы вернулись с чемпионата Европы, поэтому нам нужно будет восстановиться после соревнований, будут легкие скоростные тренировки. Также нужно будет адаптироваться к горным условиям, так как жить будем в низине, а бежать на высоте 1400 м", - сообщил капитан команды.

"Дома всегда очень тяжело бегать. Говорят, что дома и стены помогают, но это не так, потому что будет давить влияние болельщиков, родных, друзей, будет больше внимания со стороны СМИ. Это напрягает и мешает психологически, но в этом и интерес спорта - чем сложнее, тем ценнее победа", - резюмировал Хренников.

Помимо спортивного ориентирования на лыжах, программа III зимних Военных игр будет состоять из шести видов - биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, скалолазание в помещении и шорт-трек. Ожидается около 1000 участников из 20 стран, спортсмены разыграют 44 комплекта медалей в личных и командных соревнованиях.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Финляндия

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