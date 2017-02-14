В Индии по российской лицензии создано около 300 двигателей для истребителей Су-30МКИ



Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии

Источник: theaviationist.com Истребитель Су-30МКИ ВВС ИндииИсточник: theaviationist.com

В ОДК сообщили, что индийская сторона провела испытания двигателей и подтвердила готовность к полному циклу изготовления, сборки и испытаний силовых установок для многоцелевого истребителя

БАНГАЛОР (Индия), 14 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Около 300 двигателей АЛ-31ФП для истребителей Су-30МКИ создано в Индии по российской лицензии. Об этом сообщил ТАСС представитель пресс-службы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на международном авиационно-космическом салоне "Аэро Индия - 2017".

"В отделении корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в городе Корапут успешно реализуется программа лицензионного производства российского двигателя АЛ-31ФП, предназначенного для многоцелевого истребителя Су-30МКИ. В соответствии с заключенными ранее по линии АО "Рособоронэкспорт" контрактами, в Индии произведено около 300 двигателей из технологических комплектов, поставленных уфимским ПАО "УМПО" (входит в ОДК) в различных фазах готовности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, индийская сторона провела длительные испытания двигателей и подтвердила готовность к полному циклу изготовления, сборки и испытаний силовых установок для Су-30МКИ, который оснащается двумя двигателями АЛ-31ФП. В настоящее время все фазы лицензионного производства турбореактивных двухконтурных двигателей АЛ-31ФП (форсажный, поворотный) освоены индийской стороной.

"ОДК продолжает работу по поставке необходимых запчастей для двигателей АЛ-31ФП, а также по выполнению ремонта АЛ-31ФП в интересах ВВС Индии", - добавил представитель пресс-службы.

В пресс-службе также отметили, что для модернизированных истребителей Су-30МКИ с ракетами "БраМос- А" авиационного базирования доработки двигателей АЛ-31ФП не потребуется. "Тяговооруженности самолета в нынешней компоновке достаточно", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщил накануне открытия салона "Аэро Индия - 2017" министр обороны Индии Манохар Паррикар, в настоящий момент на вооружении ВВС Индии находятся 220 многоцелевых истребителей Су-30МКИ из заказанных 270.

На статической экспозиции авиасалона корпорация Hindustan Aeronautics Limited демонстрирует один из двух модернизированных истребителей Су-30МКИ с индийско- российской ракетой "БраМос-А" авиационного базирования на подфюзеляжном узле подвески. Максимальная грузоподъемность Су-30МКИ составляет восемь тонн, масса ракеты "БраМос-А" - 2,5 тонны.