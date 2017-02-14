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ОДК готова предложить ВМС Индии систему послепродажной поддержки двигателей МиГ-29К/КУБ

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 135 0
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MiG-29K_KUB
МиГ-29КУБ ВВС Индии. Источник: ОАО РСК «МиГ»

Эта система включает в себя весь перечень возможных услуг по технической поддержке двигателей

БАНГАЛОР, 14 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) готова предложить Военно-морским силам Индии комплексную систему послепродажной технической поддержки двигателей РД-33МК, применяемых на корабельных истребителях МиГ-29К/КУБ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили на стенде ОДК на международном авиационно-космическом салоне "Аэро Индия - 2017".

"Корпорацией разработана комплексная система послепродажной технической поддержки двигателей РД-33МК, которую мы готовы предложить ВМС Индии. Эта система включает в себя весь перечень возможных услуг по технической поддержке двигателей и может быть реализована ОДК в соответствии с самостоятельным правом на ведение внешнеэкономической деятельности", - сообщил представитель пресс-службы корпорации.

По его словам, внедрение этой системы позволит существенно сократить сроки проработки и выполнения услуг в интересах индийского заказчика - ВМС Индии. Она предусматривает упрощенный порядок реализации требуемых услуг, обеспечит комплексный и системный характер исполнения поставщиком заявок заказчика на основе каталога запасных частей, позволяет оперативно реагировать на любые проблемы за счет размещения на постоянной основе на индийской территории в постгарантийный период бригады технической поддержки. "Все это должно повысить эффективность эксплуатации парка двигателей РД-33МК в Индии", - подчеркнул собеседник агентства.

Предлагаемая ВМС Индии система включает в себя техническое обслуживание и ремонт двигателей, материально-техническое обеспечение, поставку и сопровождение техдокументации, обучение персонала. Между сторонами будет действовать круглосуточный канал связи. Одним из ее элементов может стать организация в Индии сервисного технического центра, что должно существенно способствовать повышению уровня боеготовности, снижению сроков и стоимости восстановительного ремонта двигателей.

В декабре 2014 г. ОДК получила лицензию Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России на самостоятельное осуществление внешнеэкономической деятельности, связанной с поддержкой эксплуатации и послепродажным обслуживанием продукции военного назначения. Лицензия позволяет вести прямые экспортные поставки запчастей, комплектующих и технической документации к ранее поставленным двигателям, а также их техническое обслуживание и ремонт.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29К
РД-33
Компании
ОДК УК

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