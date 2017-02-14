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Барышев: компания "Форвард" станет лицензиатом сборной России на Всемирных военных играх

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 96 0
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ЦСКА
ЦСКА (футбольный клуб, Москва)
Источник: ru.wikipedia.org

Соревнования пройдут с 22 по 28 февраля в Сочи

МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Компания "Форвард" предоставит сборной России экипировку для участия в третьих зимних Всемирных военных играх. Об этом ТАСС сообщил начальник ЦСКА Михаил Барышев.

"Мы долго выбирали, проводили конкурс, в котором победила компания "Форвард" - одна из компаний, которая аккредитована при Министерстве спорта РФ. Форма уже готова, и на этой неделе мы будем проводить ее официальную презентацию. Мы по образцу организации Олимпийских игр предусмотрели форму одежды с отличительными чертами для спортсменов, для судейского корпуса, для волонтеров и для сотрудников, обеспечивающих сервис", - сказал Барышев.

Зимние Всемирные военные игры пройдут с 22 по 28 февраля в Сочи.

14.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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Россия

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