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ВМС США должны быть готовы к потере безусловного лидерства

15.02.2017 Военный паритет 234 0
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Авианосец Gerald R. Ford (CVN 78)
Авианосец Gerald R. Ford (CVN 78), выведенный в реку Джеймс-Ривер
Источник: Facebook

9 февраля Центр стратегических и бюджетных оценок США выпустил собственное видение развития ВМС США, в котором говорится, что необходимо поддерживать парк из 12 "суперавианосцев".


Однако американский флот должен уделить внимание и развитию меньших по размерам и водоизмещению авианосцев (smaller aircraft carriers), пока эти 12 новых авианосцев будут строиться. В настоящее время США сталкиваются с совершенно иным набором проблем, чем после Второй мировой войны. Советского Союза больше нет, но появились Китай и Россия, которые в течение последних 20 лет интенсивно наращивают свои военные возможности.


ВМС США должны иметь гибкий парк малых авианосцев, чтобы эффективно конкурировать с крупными державами, такими как Китай и Россия, и даже Иран, когда экономические возможности страны больше не смогут держать США в качестве беспрекословного военного лидера. Нужно быть готовыми к тому, что США в одно прекрасное утро потеряют роль "исключительной по мощи страны". Новые малые авианосцы должны быть размером с АВ "Мидуэй" времен Второй мировой войны и оснащаться истребителями вертикального взлета и посадки F-35B, впоследствии и более мощными истребителями нового типа, а также ударными беспилотниками типа Х-47.


В настоящее время роль малых авианосцев могут играть десантные корабли классов LHA / LHD, говорится в докладе.

14.02.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Иран
Китай
Россия
США
Продукция
F-35B
Проекты
Авианосец
БПЛА

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