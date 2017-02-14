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Командующие военными округами возьмут под личный контроль эстафету огня военных игр в Сочи

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 102 0
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Николай Панков
Генерал армии Николай Панков
Источник: www.arms-expo.ru

Эстафета 18 февраля одновременно пройдет в Петербурге, Екатеринбурге, Североморске, Хабаровске и Ростове-на-Дону

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков поручил командующим войсками военных округов и Северным флотом взять под личный контроль проведение мероприятий эстафеты спортивного огня III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

Во вторник на селекторном совещании Панков заслушал доклады о подготовке к проведению этих соревнований.

"По подготовке к проведению III зимних Всемирных военных игр 2017 года в Сочи командующих войсками военных округов и Северным флотом с 15 по 23 февраля прошу взять под личный контроль проведение мероприятий эстафеты спортивного огня III зимних Всемирных военных игр", - сказал он.

"Главнокомандующих видами ВС РФ, командующих войсками военных округов и Северным флотом, командующих родами войск до 23 февраля прошу обеспечить прибытие и участие в финальном этапе эстафеты спортивного огня в Сочи военнослужащих, отобранных для участия в церемонии", - поручил замминистра.

Эстафета огня игр пройдет одновременно в пяти городах России 18 февраля - Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Североморске, Хабаровске и Ростове-на-Дону. В общей сложности 2017 факелоносцев передадут огонь из рук в руки в каждом регионе. Торжественное слияние огней произойдет в Москве на праздничном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, в Государственном Кремлевском дворце, после чего спортивный огонь будет доставлен в Сочи. В рамках официальной церемонии открытия 24 февраля пройдет заключительный этап эстафеты протяженностью 2017 метров, затем будет зажжена чаша игр.

III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля. Ожидается, что в ходе соревнований будут разыграны 44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях. Спортивная программа будет состоять из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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