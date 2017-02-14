Турки разработают собственный турбовальный двигатель



Рендер многоцелевого вертолета T-625

Источник: TAI Рендер многоцелевого вертолета T-625Источник: TAI

Турецкая компания TUSAS Engine Industries занялась разработкой нового турбовального двигателя для перспективного многоцелевого вертолета T-625, сообщает Defense Aerospace. Новая силовая установка должна будет заменить на серийных вертолетах турбовальные двигатели LHTEC CTS800, разработанные британской компанией Rolls-Royce и американской Honeywell.

В настоящее время Турция не имеет турбовальных вертолетных двигателей собственной разработки. Сегодня в стране действует масштабная программа разработки и производства турбовальных и турбовентиляторных двигателей для перспективных вертолетов и самолетов различных классов. В частности, в стране планируется создать двигатели для перспективного турецкого истребителя TF-X.

Турбовальный двигатель представляет собой разновидность газотурбинной силовой установки, в которой турбина поделена на две части. Первая часть приводит в движение компрессор, а вторая — через редуктор различные агрегаты. Реактивного сопла турбовальные двигатели не имеют. Такие силовые установки используются на вертолетах, поскольку могут обеспечивать высокую мощность на валу.

Как ожидается, на разработку новой вертолетной силовой установки TUSAS потратит около восьми лет. Новый двигатель сможет развивать мощность до 1400 лошадиных сил (1044 киловатта). Основные параметры силовой установки пока не определены. Как ожидается, серийное производство силовых установок начнется в середине 2020-х годов.

Разработка многоцелевого двухдвигательного вертолета T-625 ведется с 2013 года. Первый полет машины запланирован на 2018 год, а начало серийного производства — на 2020 год. Масса новой машины составит около пяти тонн. T-625 станет первым серийным вертолетом, разработанным турецкими компаниями.

Сегодня в Турции выпускаются ударные вертолеты T129, также оснащенные двигателями LHTEC CTS800. Эта машина массой 2,4 тонны разработана на базе итальянского A129 Mangusta. Вертолет может развивать скорость до 270 километров в час и выполнять полеты на дальность до 561 километра. Машина вооружена 20-миллиметровой пушкой и оснащена четырьмя точками подвески для ракет и бомб.

Василий Сычёв