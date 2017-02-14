Ростех: операция в Сирии вызвала у Ближнего Востока интерес к российским системам ПВО



Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия

Источник: МО РФ Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, СирияИсточник: МО РФ

Глава делегации Ростеха на выставке Aero India 2017 Виктор Кладов добавил, что интерес к российской оборонной продукции проявляют по всему миру

БАНГАЛОР (Индия), 14 февраля. /ТАСС/. Российские системы ПВО и ударные вертолеты вызвали повышенный интерес у заказчиков из стран Ближнего Востока после операции в Сирии, сообщил глава делегации Ростеха на выставке Aero India 2017 Виктор Кладов.

"Боевая операция в Сирии привела к огромному интересу по всему миру к российской оборонной продукции, особенно к системам ПВО и последним летательным аппаратам - российским ударным и транспортным вертолетам", - сказал он.

Кладов уточнил, что среди интересующихся российским оружием - "ряд стран Ближнего Востока".