Ростех: операция в Сирии вызвала у Ближнего Востока интерес к российским системам ПВО
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Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим, Сирия
Источник: МО РФ
Глава делегации Ростеха на выставке Aero India 2017 Виктор Кладов добавил, что интерес к российской оборонной продукции проявляют по всему миру
БАНГАЛОР (Индия), 14 февраля. /ТАСС/. Российские системы ПВО и ударные вертолеты вызвали повышенный интерес у заказчиков из стран Ближнего Востока после операции в Сирии, сообщил глава делегации Ростеха на выставке Aero India 2017 Виктор Кладов.
"Боевая операция в Сирии привела к огромному интересу по всему миру к российской оборонной продукции, особенно к системам ПВО и последним летательным аппаратам - российским ударным и транспортным вертолетам", - сказал он.
Кладов уточнил, что среди интересующихся российским оружием - "ряд стран Ближнего Востока".
14.02.2017
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