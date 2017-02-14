В "МиГ" рассказали, чем Индию может заинтересовать новый российский самолет



Многоцелевой истребитель МиГ-35

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Многоцелевой истребитель МиГ-35Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Новейший российский истребитель МиГ-35 может заинтересовать военно-воздушные силы (ВВС) Индии с точки зрения соотношения его стоимости и эффективности, сообщила во вторник пресс-служба РСК "МиГ".

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia-2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.

"МиГ-35 - интересный продукт для индийских ВВС с точки зрения (соотношения - ред.) "стоимость - эффективность". Мы готовы активно обсуждать с нашими индийскими партнерами вопросы, связанные с поставками этого авиационного комплекса. Авиационный комплекс позволяет использовать весь спектр существующего и перспективного российского и зарубежного оружия, в том числе предназначенного для тяжелых истребителей" - заявил генеральный директор АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" Илья Тарасенко, слова которого процитировала пресс-служба компании.

В сообщении пресс-службы отмечено, что МиГ-35 - принципиально новый самолет. Он унаследовал проверенную временем аэродинамическую компоновку одного из самых популярных истребителей четвертого поколения МиГ-29. При этом МиГ-35 имеет принципиально новый комплекс бортового оборудования и существенно повышенные боевые возможности по радиусу применения и нагрузке - новый авиационный комплекс может нести до шести тонн вооружения, что сопоставимо с боевыми самолетами среднего и тяжелого класса.

Многофункциональный, малозаметный, созданный с учетом технологии "стелс" МиГ-35 может выполнять задачи по всем группам целей, не только индивидуально, но и в функции воздушно-командной группы в любое время суток при любых метеоусловиях.

"Исторически корпорация "МиГ" плотно сотрудничает с Республикой Индия. В 2016 году корпорация успешно завершила контракт на поставку корабельных истребителей МиГ-29К/КУБ ВМС Индии. Мы готовы делать масштабные шаги по реализации программы, объявленной премьер-министром Индии Нарендрой Моди Make in India. Это означает, что вопросы локализации производства будут обсуждаться по самому широкому спектру. Наша корпорация уже зарекомендовала себя в данном направлении, реализуя программу модернизации самолетов МиГ-29 до уровня UPG на мощностях HAL в Насике", - добавил Тарасенко.

В конце января в России состоялась мировая премьера новейшего многофункцонального авиационного комплекса МиГ-35. Истребитель поколения "4++" превосходит все существующие зарубежные аналоги.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что МиГ-35 заменят весь парк легких истребителей России, состоящий сейчас из различных модификаций МиГ-29.

РСК "МиГ" (входит в ПАО "ОАК) - предприятие полного цикла, осуществляющее разработку, производство, реализацию, поддержание эксплуатации, ремонт и модернизацию современной авиационной техники, а также обучение летного и инженерно-технического состава. Продуктовый ряд РСК "МиГ" включает современные авиационные комплексы, в том числе истребители унифицированного семейства МиГ-29К/КУБ, МиГ-29М/М2, глубоко модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, учебно-тренировочную технику, а также новейший многофункциональный авиационный комплекс МиГ-35. Конструкторы РСК "МиГ" интенсивно работают над созданием авиационной техники нового поколения, как пилотируемой, так и беспилотной.