В Ростехе рассказали об интересе ближневосточных стран к российскому оружию



Виктор Кладов

Источник: Ростех Виктор КладовИсточник: Ростех

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Многие ближневосточные страны изъявили желание приобрести российское вооружением, зарекомендовавшее себя в ходе операции в Сирии, сообщил журналистам во вторник директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

"Эта операция подтолкнула нас к тому, чтобы усовершенствовать наше вооружение, а также вызвала серьезный интерес к нашей технике у инозаказчиков, поскольку эти образцы зарекомендовали себя в реальных боевых действиях. Многие ближневосточные страны изъявили желание приобрести эту технику", - сказал Кладов.

Он уточнил, что речь идет об истребителях Су-35, боевых вертолетах Ми-28 и зенитных ракетных системах С-400.

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 пройдет с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представят на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.