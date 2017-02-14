Россия собирается подписать с Индией контракт на поставку 48 Ми-17В-5



Вертолет Ми-17В-5 для Египта

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Вертолет Ми-17В-5 для ЕгиптаИсточник: http://www.russianhelicopters.aero/

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству до конца этого года рассчитывает заключить контракт на поставку ВВС Индии партии из 48 вертолетов Ми-17В-5, сообщил РИА Новости во вторник заместитель директора ФСВТС Владимир Дрожжов.

"В настоящее время ведутся контрактные переговоры о поставке индийским ВВС дополнительных 48 вертолетов Ми-17В-5. Надеемся, что указанный контракт будет подписан до конца текущего года", - сказал Дрожжов.

Вертолеты Ми-8/17 применяются в медико-санитарных и поисково-спасательных миссиях, выполняют грузопассажирские перевозки, задействованы в работе по охране лесов и рыбных промыслов. На сегодняшний день выпущено более 12 тысяч вертолетов серии Ми-8/17, которые поставлены в 100 стран.

Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства.