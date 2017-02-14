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ОАК и индийская HAL проведут переговоры по локализации производства Ил-114

15.02.2017 РИА Новости 303 0
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Cамолет Ил-114
Cамолет Ил-114 (RA-91003, серийный номер 2053800109) компании "Радар-ММС", март 2014 г.
Источник: Дмитрий Яковлев / airliners.net

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости/Прайм. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и индийская HAL проведут переговоры по вопросу локализации производства регионального самолета Ил-114 в Индии, сообщил журналистам вице-президент ОАК Владислав Масалов.

"Будет встреча с HAL. В прошлом году в протокол межправкомиссии попал вопрос о возможности сотрудничества по Ил-114 с возможностью локализации производства на территории Индии", - сказал он в кулуарах авиавыставки AeroIndia 2017.

Масалов добавил, что в ходе авиавыставки впервые будет поднят вопрос о поставках российской гражданской авиатехники в Индию. Среди возможных интересантов он назвал авиакомпании Air India, Air Asia India, SpiceJet.

Первый серийный самолет Ил-114-300 будет произведен в 2020-2021 годах, всего до 2029 года планируется выпустить порядка 100 машин. Региональный самолет Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Самолет планируется производить в четырех вариантах. Базовым станет пассажирский.

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) - ведущая индийская авиастроительная компания со штаб-квартирой в Бангалоре.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
Компании
HAL
ОАК

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