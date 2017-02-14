Командир "Адмирала Кузнецова" объяснил, почему крейсер дымит



Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш.

Источник: РИА Новости / Dover-Marina.com Тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш.Источник: РИА Новости / Dover-Marina.com

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Командир тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" капитан первого ранга Сергей Артамонов объяснил наличие дыма над крейсером тем, что это присуще всем неатомным кораблям.

Корабельная ударная группа (КУГ) СФ вернулась в Североморск из Средиземного моря 9 февраля. Одной из заметных черт корабельной ударной группы Северного флота стал густой черный дым из трубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в проливе Ла-Манш. Дым стал предметом обсуждения и насмешек в западных СМИ.

Артамонов отметил, что наличие дыма из самого высокого эшелона в Военно-морском флоте России - "это не признак каких-то неисправностей".

"На самом деле корабли стран НАТО тоже дым пускают. Может, их дым уходит в небеса не так высоко, как наш. Но на то у "Адмирала Кузнецова" и самая высокая труба во всем нашем флоте!", - сказал Артамонов в интервью газете "Аргументы и факты", которое опубликовано на сайте издания.

По его словам, "совсем не дают дыма только корабли с атомной энергетической установкой, к которым тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" не относится".

Ранее российский авианосец вернулся с боевой службы в составе группы кораблей СФ в Североморск.

Пятнадцатого октября 2016 года корабельная ударная группа (КУГ) СФ во главе с ТАРКР "Петр Великий" в составе ТАВКР "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", больших противолодочных кораблей "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. С 8 ноября КУГ СФ выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирийской Арабской Республике (САР).

На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов международных террористов на территории САР. С кораблей КУГ СФ по назначенным целям в Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами.