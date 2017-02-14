ОДК: индийские заказчики заинтересовались двигателем ПД-14



Двигатель ПД-14

Источник: Валерий Агеев Двигатель ПД-14Источник: Валерий Агеев

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Индийские заказчики проявляют интерес к российскому двигателю ПД-14, на основе которого может быть создано семейство силовых установок для самолетов различного класса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia-2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.

"ОДК продвигает за рубежом двигатель ПД-14, во-первых, в качестве силовой установки российского авиалайнера МС-21, во-вторых, как базовый двигатель для целого семейства двигателей, которые могут быть разработаны на его основе. ОДК готова предложить индийским партнерам сотрудничество по разработке на базе ПД-14 двигателя для авиалайнеров и транспортных самолетов различного класса. Ряд индийских заказчиков уже проявляет интерес к двигателю ПД-14", - сказал официальный представитель ОДК.

По его словам, корпорация уже сейчас ведет переговоры с потенциальными покупателями самолета МС-21 о возможности поставки этих авиалайнеров с двигателями ПД-14.

"Мы проводим презентации нашего продукта для представителей авиакомпаний из стран СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки, которые являются целевыми зарубежными рынками", - отметил собеседник агентства.

ПД-14 - базовый турбореактивный двухконтурный двигатель, который создается ОДК для российского авиалайнера МС-21 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. В 2015 году стартовали летные испытания ПД-14.

Удельный расход топлива у ПД-14 на 12-16% ниже, чем у зарубежных аналогов, а стоимость жизненного цикла ниже на 15-20%. Благодаря этому эксплуатация двигателя обойдется в целом на 14-17% дешевле.