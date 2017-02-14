Более 50 кораблей НАТО сопровождали "Адмирала Кузнецова" в Сирию
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Фрегат Richmond типа 23 ВМС Великобритании сопровождает российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", 21.10.2016
Источник: МО Великобритании
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Пятьдесят-шестьдесят кораблей стран НАТО сопровождали тяжелый авианесущий крейсер ВМФ России "Адмирал Кузнецов" во время перехода судна к берегам Сирии и обратно, заявил командир крейсера капитан первого ранга Сергей Артамонов.
"Иностранные флоты, конечно, проявляли к нам интерес. За весь поход мы зафиксировали присутствие рядом с собой 50-60 кораблей стран НАТО. В определенных местах (например, от Норвежского моря до восточной части Средиземного моря) нашу группу одновременно сопровождали по 10-11 их", - заявил Артамонов в интервью газете "Аргументы и факты".
По его словам, такое внимание и озадачивало, и вызывало гордость одновременно. "Значит, чувствуют нашу силу, считаются с нашим Военно-морским флотом и Андреевским флагом!" - подчеркнул капитан.
Он также рассказал о том, как российским военным далось боевое применение палубной авиации у берегов Сирии. По словам Артамонова, при выполнении задач в Средиземном море учитывалось возможное наличие определенных систем ПВО у боевиков.
"Оправдан учет любой, даже минимальной угрозы. Поэтому, естественно, самолеты и вертолеты приходилось использовать так, чтобы исключить возможность их поражения с земли", - рассказал газете командир, добавив, что российские летчики стремились наносить удары без захода в зону поражения возможной противовоздушной обороны боевиков.
Ранее российский авианосец вернулся с боевой службы в составе группы кораблей Северного флота и встал в Кольском заливе на рейде Североморска. Ранее на рейдовые бочки встал тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Петр Великий". Авиакрыло "Адмирала Кузнецова" прибыло на аэродром базирования 3 февраля - самолеты Су-33 и МиГ-29К, вертолеты Ка-52, Ка-29 и Ка-27 перелетели в Североморск с палубы авианосца.
Пятнадцатого октября 2016 года корабельная ударная группа Северного флота вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря. С 8 ноября группа выполняла задачи по борьбе с терроризмом в Сирии.
На борту российского авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации авиакрыла "Адмирала Кузнецова" выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов международных террористов на территории САР. С российских кораблей по назначенным целям в Сирии были нанесены удары крылатыми ракетами.
14.02.2017
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