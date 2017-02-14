Россия на AeroIndia-2017 проведет переговоры о поставке С-400 в Индию
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С-400 "Триумф"
Источник: Станислав Красильников/ТАСС
БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Россия на международном авиасалоне AeroIndia-2017 проведет переговоры о поставке комплексов С-400 в Индию, сообщил журналистам во вторник директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов.
"Все в процессе, ведутся консультации, они будут вестись, в том числе, здесь", - сказал Кладов, отвечая на вопрос о том, когда будет подписан контракт на поставку систем С-400 в Индию.
Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia-2017 пройдет с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представят на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.
14.02.2017
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