Россия на AeroIndia-2017 проведет переговоры о поставке С-400 в Индию



С-400 "Триумф"

Источник: Станислав Красильников/ТАСС С-400 "Триумф"Источник: Станислав Красильников/ТАСС

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Россия на международном авиасалоне AeroIndia-2017 проведет переговоры о поставке комплексов С-400 в Индию, сообщил журналистам во вторник директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

"Все в процессе, ведутся консультации, они будут вестись, в том числе, здесь", - сказал Кладов, отвечая на вопрос о том, когда будет подписан контракт на поставку систем С-400 в Индию.

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia-2017 пройдет с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представят на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.