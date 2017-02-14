В Ростехе рассказали о большом спросе в мире на ЗРК С-400



Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округа

Источник: © Алексей Павлишак/ТАСС Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" на территории зенитно-ракетного полка Южного военного округаИсточник: © Алексей Павлишак/ТАСС

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Зенитная ракетная система С-400 пользуется большим спросом за рубежом, целый ряд стран хочет ее закупить, сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

"Действительно, С-400 пользуется большим спросом на мировых рынках. Целый ряд стран выражает желание закупить С-400, но возможности производства не безграничны", - сказал Кладов журналистам.

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia-2017 пройдет с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представят на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.