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В "Ростехе" рассказали о ходе выполнения контракта на поставку С-400 в КНР

15.02.2017 РИА Новости 203 0
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ЗРК С-400
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Китай находится на стадии производства, сообщил журналистам во вторник директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

"На сегодняшний день есть действующий контракт, заключенный с КНР на поставку С-400, он находится на стадии производства", - сказал Кладов.

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 пройдет с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представят на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Китай
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Ростех

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