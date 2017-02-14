В "Ростехе" рассказали о ходе выполнения контракта на поставку С-400 в КНР



Зенитно-ракетный комплекс С-400

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС Зенитно-ракетный комплекс С-400Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400 в Китай находится на стадии производства, сообщил журналистам во вторник директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

"На сегодняшний день есть действующий контракт, заключенный с КНР на поставку С-400, он находится на стадии производства", - сказал Кладов.

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 пройдет с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представят на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.