СМИ сообщили об отмене визита Рогозина в Иран



Дмитрий Рогозин

Источник: Сергей Мамонтов /Россия Сегодня / ТАСС Дмитрий РогозинИсточник: Сергей Мамонтов /Россия Сегодня / ТАСС

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отменил по "техническим причинам" запланированный визит в Тегеран, где должен был встретиться с вице-президентом страны по науке и технологиям Сореной Саттари и министром обороны Хосейном Дехганом, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Ранее агентство Mehr со ссылкой на заявление посла Ирана в России Мехди Санаи сообщило, что глава Минэнерго России Александр Новак, первый вице-премьер Игорь Шувалов и вице-премьер Дмитрий Рогозин посетят Иран с официальными визитами в течение ближайшего месяца.

"Самолет с господином Рогозиным и сопровождающими его чиновниками должен был вылететь в Тегеран вчера утром, однако этого не произошло: оказалось, что накануне вице-премьер принял решение отменить визит, объяснив это "техническими причинами". Визиты господ Шувалова и Новака, по словам правительственных источников… изменений не претерпели", - пишет газета.

По данным издания, поводом для отмены поездки стало разглашение иранской стороной информации о предстоящем визите. Источник в аппарате правительства добавил, что помимо заседания комитета по науке и технологиям, сопредседателем которого является Рогозин, стороны планировали обсудить "достаточно деликатные темы". В частности, пишет газета, "предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран".