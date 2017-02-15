СМИ: служить на кораблях и подлодках Севфлота будут только контрактники



Военнослужащие ВМС РФ

Источник: Виталий Аньков / РИА Новости Военнослужащие ВМС РФИсточник: Виталий Аньков / РИА Новости

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Начиная с весенней призывной кампании этого года на кораблях и подлодках Северного флота будут служить только военнослужащие по контракту, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на штаб флота.

"Начиная с нынешнего года все должности на кораблях и подводных лодках комплектуются исключительно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Поэтому призывников направят только в части береговых войск СФ… Также военнослужащие по призыву пополнят состав наземного персонала авиационных эскадрилий и полков, а также дивизии противовоздушной обороны", - пишет издание.

Как пишет газета, уже в прошлую призывную кампанию приемная комиссия флота, отвечающая за отбор военнослужащих для службы в плавсоставе, почти не набирала "срочников".

"В последнее время увеличилось количество и продолжительность боевых выходов кораблей в море. На флот пришла совершенно новая, высокотехнологичная техника, обслуживать которую должны профессионалы. Поэтому логично, что нам нужны люди, служащие не один год, а минимум 5-7 лет", - заявил изданию бывший замглавкома Военно-морского флота адмирал Игорь Касатонов.