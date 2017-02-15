СМИ: служить на кораблях и подлодках Севфлота будут только контрактники
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Военнослужащие ВМС РФ
Источник: Виталий Аньков / РИА Новости
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Начиная с весенней призывной кампании этого года на кораблях и подлодках Северного флота будут служить только военнослужащие по контракту, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на штаб флота.
"Начиная с нынешнего года все должности на кораблях и подводных лодках комплектуются исключительно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Поэтому призывников направят только в части береговых войск СФ… Также военнослужащие по призыву пополнят состав наземного персонала авиационных эскадрилий и полков, а также дивизии противовоздушной обороны", - пишет издание.
Как пишет газета, уже в прошлую призывную кампанию приемная комиссия флота, отвечающая за отбор военнослужащих для службы в плавсоставе, почти не набирала "срочников".
"В последнее время увеличилось количество и продолжительность боевых выходов кораблей в море. На флот пришла совершенно новая, высокотехнологичная техника, обслуживать которую должны профессионалы. Поэтому логично, что нам нужны люди, служащие не один год, а минимум 5-7 лет", - заявил изданию бывший замглавкома Военно-морского флота адмирал Игорь Касатонов.
14.02.2017
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U-96
16
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№1
15.02.2017 08:15
😂 на кораблях и дизелюхах врятли, а на атомных ПЛ с конца 90-х (возможно с начала 2000-х) перешли на данную программу! Помню историю в Гаджиево, когда два срочника дагестанца из калашей перестрелку устроили, после ряда таких инцидентов и отказались отт срочников!
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