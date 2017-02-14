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В Бурятии по тревоге подняли военнослужащих соединения МТО

15.02.2017 РИА Новости 102 0
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Передвижение колонны техники
Передвижение колонны техники ВС России к месту ведения условного боя во время специального учения по материально-техническому обеспечению, Оренбургская область, 28 августа
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Командно-штабное учение на местности стартовало в соединении материально-технического обеспечения Восточного военного округа в республике Бурятия, сообщил журналистам врио начальника пресс-службы ВВО Вадим Астафьев.

"Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили 70-километровый марш в район проведения учения, где им предстоит отработать комплексный норматив по развертыванию современных мобильных пунктов управления, полевого лагеря и пунктов обеспечения. Также в рамках учения с военнослужащими будут проведены тактико-специальные занятия по обустройству полевого парка и ремонту техники в нем, выпечке хлеба в полевых условиях и приготовлению пищи", - сообщил Матвеев.

На занятии военнослужащие проводят наружную очистку обслуживаемых машин, снимают детали с ремонтируемой техники, заправляют машины смазочными материалами, проверяют величину давления воздуха в шинах колесной техники.

"Данные учения продлятся до конца недели и завершатся этапом подготовки техники к совершению 100 километрового марша. Всего в учении задействовано около 1000 военнослужащих и 600 единиц техники", - отметил Астафьев.

14.02.2017
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