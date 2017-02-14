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В мотострелковом соединении ВВО в Бурятии объявлена внезапная проверка

15.02.2017 РИА Новости 105 0
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ТОР-М2У в Бурятии
ЗРК "ТОР-М2У" на учениях в Бурятии
Источник: http://sadko.biz/

ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Специальная комиссия под руководством командующего общевойсковым объединением Восточного военного округа приступила к внезапной проверке боеготовности и боеспособности мотострелкового соединения в Бурятии, сообщил журналистам врио начальника пресс-службы ВВО Вадим Астафьев.

"Для выполнения учебно-боевых задач соединение в полном составе было приведено в боевую готовность. Личный состав, поднятый по тревоге, совершил многокилометровые марши на штатной технике в указанные районы и приступил к отработке практических задач в полевых условиях", - сообщил Астафьев.

Помимо практических действий войск оцениваются уровень подготовленности командного состава управлять войсками на фоне быстроменяющейся боевой обстановки и уровень подготовки экипажей и расчётов. Также комиссия проверит состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники.

"По результатам проверки комиссия даст оценку по каждому элементу оценочного показателя и проведет комплексный разбор действий личного состава соединения", - отметил Астафьев.

14.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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Компании
Минoбороны РФ

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