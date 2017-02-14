Россия представит более 400 образцов военной техники на АeroIndia-2017



Истребитель МиГ-35

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Истребитель МиГ-35Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Российские производители на международном авиасалоне AeroIndia-2017 представят более 400 образцов продукции военного назначения, включая истребитель пятого поколения, новейшие боевые вертолеты и средства ПВО, сообщили накануне открытия выставки в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 пройдет с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор.

"В рамках российской экспозиции, организатором которой выступает АО "Рособоронэкспорт", будет представлено 43 организации, 26 из них продемонстрируют продукцию военного назначения", - говорится в сообщении.

Россию на выставке представят 13 субъектов военно-технического сотрудничества, среди которых концерн ВКО "Алмаз-Антей", Объединенная авиастроительная корпорация, Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" и компания "Сухой".

Отмечается, что всего будет представлено более 400 экспонатов продукции военного назначения. В пресс-службе госкорпорации "Ростех" заявили, что наиболее перспективными в регионе считаются истребитель Су-30МКИ и компоненты для его модернизации, сверхманевренный истребитель Су-35, фронтовой истребитель МиГ-35, самолет-амфибия Бе-200, а также боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52.

Сообщается, что многие образцы военной техники использовались Вооруженными силами России в ходе антитеррористической операции в Сирии и показали себя как "надежное, качественное и безотказное оружие, способное выполнять боевые задачи в реальных условиях".

"Ростех" нацелен на новые контракты

В пресс-службе госкорпорации "Ростех" также отметили, что на выставке запланированы переговоры с иностранными заказчиками, темой которых станет обсуждение выполняющихся и согласование новых контрактов.

"Госкорпорация намерена провести переговоры со стратегическими партнерами в рамках выполнения текущих и согласования новых контрактов", - подчеркнули "Ростехе".

Как сообщили в пресс-службе, "Ростех" запланировал проведение встреч с представителями правительства, вооруженных сил и делового сообщества Индии и других стран. Объединенную делегацию "Ростеха" и "Рособоронэкспорта" возглавит директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Виктор Кладов.

"Индия на протяжении многих лет является стратегическим партнером госкорпорации "Ростех". Принятый правительством (Нарендры) Моди курс "Make in India" нацелен на локализацию производства внутри страны и подразумевает создание совместных предприятий и передачу технологий", - сказал Кладов, слова которого приводит пресс-служба.

Он добавил, что в рамках данной программы "Ростех" прорабатывает расширение сотрудничества по самым различным направлениям - "от традиционной сферы ВТС до гражданских направлений: электроники, биотехнологий и композитных материалов".

Уточняется, что в рамках российской экспозиции свои технологии представят шесть производственных холдингов госкорпорации: "Вертолеты России", КРЭТ, "Технодинамика", Объединенная двигателестроительная корпорация, "Швабе" и "Техмаш", а также экспортер военной продукции "Рособоронэкспорт".

Ремонт и модернизация на новом уровне

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне AeroIndia-2017 сделает акцент на расширение программы российско-индийского сотрудничества в области авиации - индийским партнерам будет предложена расширенная программа послепродажного обслуживания.

"В ходе авиасалона запланированы переговоры по расширению военно-технического сотрудничества в части сервисного обслуживания военных самолетов. В частности, полученное ОАК свидетельство ФСВТС, разрешающее с 2017 года осуществлять поставки запчастей, ремонт, сервисное обслуживание и модернизацию российской военной техники за рубежом, позволит предложить индийским партнерам новый уровень ремонта и модернизации российских самолетов", - сообщили в пресс-службе корпорации.

В ОАК подчеркнули, что данный шаг будет способствовать созданию единой системы послепродажного обслуживания корпорации.

Кроме того, на авиасалоне будут представлены новейшие образцы российских боевых самолетов, включая истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). Также гости AeroIndia-2017 смогут ознакомиться с образцами техники, созданной по программам российско-индийского сотрудничества в рамках концепции "Make in India", и линейкой гражданских самолетов.

"По оценкам экспертов, в ближайшие 20 лет внутренний рынок перевозок в Индии будет показывать существенный рост. ОАК готова предложить индийским партнерам линейку современных пассажирских самолетов - SSJ100, МС-21, Ил-114", - заявили в корпорации.

"Ансат" покажут Индии

Холдинг "Вертолеты России" на AeroIndia-2017 проведет презентацию новейшего многоцелевого вертолета "Ансат", который, как ожидается, вызовет повышенный интерес иностранных заказчиков.

"На выставке AeroIndia 2017 запланирована презентация легкого многоцелевого вертолета "Ансат", который, несомненно, вызовет интерес потенциальных заказчиков. В настоящее время "Ансат" в учебно-тренировочном варианте эксплуатируется ВКС России, хорошо зарекомендовав себя как вертолет для первоначальной летной подготовки военных пилотов", - отметили в пресс-службе холдинга.

В "Вертолетах России" уточнили, что в настоящее время Минобороны РФ поставлено порядка 40 единиц учебных "Ансат-У".

Помимо "Ансата", посетителям выставки будет предложено ознакомиться с многоцелевым Ми-38 в пассажирской модификации, а также с моделью вертолета Ка-226Т, который в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным в октябре 2016 года, будет производиться на совместном предприятии в Индии. Помимо сборки машин, предусматривается обслуживание, эксплуатация, ремонт и обеспечение технического сопровождения вертолетов.

"Индия традиционно является нашим стратегическим партнером - в стране зарегистрировано и эксплуатируется более 400 российских вертолетов. В этом году мы покажем на выставке перспективную технику, которую готовы предложить нашим зарубежным коллегам. Рассчитываем, что участие в авиасалоне позволит нам укрепить свои позиции в регионе и сформировать устойчивый спрос на продукцию холдинга", - отметил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский, слова которого приводит пресс-служба.