WSJ: в администрации Трампа обсуждают возможность модернизации телескопа "Хаббл"



Космический телескоп «Хаббл»

Источник: hi-news.ru Космический телескоп «Хаббл»Источник: hi-news.ru

Обсуждения носят предварительный характер и четких планов пока не составлено

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Возможность пилотируемого полета для ремонта и модернизации орбитального телескопа "Хаббл" рассматривают советники президента США Дональда Трампа. Как сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, обсуждения носят предварительный характер и четких планов пока не составлено.

В этой связи газета напомнила, что нового директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) администрация Трампа пока не назначила. Последний раз техническое обслуживание орбитального телескопа проводил экипаж космического корабля "Атлантис" в мае 2009 года.

Орбитальный телескоп "Хаббл", способный осуществлять наблюдения в видимом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, был доставлен на околоземную орбиту космическим кораблем многоразового использования Discovery в апреле 1990 года. После начала пробной эксплуатации телескопа выяснилось, что при изготовлении допущен дефект главного зеркала диаметром 2,4 метра и четкость изображения значительно ниже ожидавшейся. В декабре 1993 года экипаж космического корабля HMS Endeavour осуществил пять выходов в открытый космос и установил на телескоп корректирующую оптику. Качество изображения после этого резко улучшилось.

За весь период эксплуатации с помощью "Хаббла" осуществлено 1,3 млн наблюдений за космическими объектами, некоторые из которых удалены от нашей Солнечной Системы на 13,4 млрд световых лет, получены карты поверхности Плутона, наблюдались полярные сияния на Сатурне, получены новые данные об экзопланетах и сверхмассивных "черных дырах" в центре галактик, уточнен возраст Вселенной - 13,7 млрд лет. Объем информации, поступившей с орбитального телескопа, составляет сейчас 120 терабайт и ежегодно к этому архиву добавляется по 10 терабайт. На основании данных собранных "Хабблом", подготовлены 14 тыс. научных работ.

В июне прошлого года NASA заключило с Американской ассоциацией университетов новый контракт на продолжение научных исследований при помощи телескопа "Хаббл" вплоть до июня 2021 года.