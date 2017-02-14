Роскосмос в конце февраля запустит последнюю в истории ракету "Союз-У"



Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Планируется, что последняя ракета-носитель выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-05" с грузом для Международной космической станции

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Роскосмос прекратит эксплуатацию ракет-носителей "Союз-У" после запуска к Международной космической станции грузового корабля "Прогресс МС-05", говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации.

"22 февраля 2017 года с космодрома Байконур планируется последний пуск ракеты-носителя "Союз-У" - самой массовой и одной из самых надежных модификаций в семействе легендарных ракет-носителей "Союз". Планируется, что последняя ракета-носитель выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-05" с грузом для Международной космической станции", - отметили в Роскосмосе.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте телестудии Роскосмоса, запуск ракеты запланирован на 8:58 мск 22 февраля.

В то же время согласно фотографиям, размещенным на сайте производителя космического корабля "Прогресс МС-05" - Ракетно-космической корпорации "Энергия", на головном обтекателе ракеты-носителя будет размещен портрет легендарного советского конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, надпись о его 110-летии и изображение ракеты "Союз-ФГ", использующийся для запуска пилотируемых кораблей серии "Союз".

"Союз-У" разработан на базе предыдущих вариантов ракеты Р-7А. Ракета серийно изготавливалась на самарском заводе "Прогресс" (сейчас - РКЦ "Прогресс"), сейчас ее производство прекращено. Носитель используется с 1973 года для выведения на околоземную орбиту транспортных кораблей, космических аппаратов специального, технологического и медико-биологического назначения, а также автоматических космических аппаратов различных типов. Всего на начало 2017 года было совершено 788 пусков ракет-носителей "Союз-У", из которых лишь 22 были аварийными, с учетом чего подтвержденный показатель эксплуатационной надежности "Союз- У" составляет 0,972.

В дальнейшем для запуска грузовых кораблей "Прогресс" к МКС будет использоваться ракета-носитель "Союз-2.1а".