Внезапная проверка боеготовности началась в Западном военном округе
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Состояние и перспективы ОПК
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Военнослужащие ВС РФ
Источник: Виталий Невар/ТАСС, архив
Военнослужащие в составе подразделений на штатной технике совершают марши в назначенные районы, где приступят к выполнению задач по предназначению
КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Внезапная проверка боеготовности соединений и частей Западного военного округа (ЗВО) началась во вторник, сообщила пресс-служба округа.
"Сегодня в соответствии с решением врио командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова стартовала внезапная проверка соединений и воинских частей округа", - говорится в сообщении.
В высшую степень боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитно-ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения, бригада армейской авиации, Ленинградская Военно-морская база, а также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Республики Карелия.
В настоящее время военнослужащие в составе подразделений на штатной технике совершают марши в назначенные районы, где приступят к выполнению задач по предназначению.
На специализированном полигоне в Ленинградской области развернуты полевые подвижные пункты управления и узлы связи, обеспечивающие в режиме реального времени обмен информацией и координацию действий войск через региональный центр управления обороной штаба ЗВО.
14.02.2017
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